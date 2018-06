Ahol permeteztek és ahol vártak – egyelőre fel sem lehet becsülni a szöcskeinvázió következményeit

Szöcskék mindenütt. Már elmúlt az invázió • Fotó: Veres Nándor

Újfaluban segítség is érkezett, olvasóink rózsás seregélyeket kaptak lencsevégre, ezen madarak a szöcskék természetes ellenségeiként igyekeztek utóhatás nélkül visszaállítani a természeti egyensúlyt.

Gyergyóújfaluban nem volt ok cselekvésre,

Az elmúlt napokban sem volt szöcskementes életvitel Gyergyószék jó néhány településén. Beavatkozni csupán egy helyen kellett, de a szöcskék vonulási útirányába eső községekben is fennmaradt a készültségi állapot.

Szárhegyen számoltak és permeteztek

Mozgalmas volt az elmúlt hétvége viszont Szárhegy község területén. A mezőgazdasági minisztérium javaslatára

felhívással fordult az önkormányzat a güdüci út bal oldalán lévő területek gazdáihoz: mihamarabb kaszálni kellene, mert nagyobb hatással lehetne a méhbarát szerrel permetezni. A magasra nőtt fű legalján húzódtak meg a szöcskék, ezért nem tudott teljes mértékben hatékony lenni a permetszer.

A minisztériumi ajánlás azt célozta, hogy a fészkeket, melyek a kutatás szerint is a Szárhegy és Ditró közötti részre esnek, fel tudják számolni.

A tervünkbe az eső beleszólt, a hidegre, esőre a szöcskék elrejtőznek, egy része a permetezés után elpusztult, jó része pedig elvonult Güdüc irányába, a Nyíren keresztül a hegyoldalra.

Nagyjából megszabadult ez a terület a problémától, de továbbra is érvényes a kaszálásra való felhívás, ha az időjárás alkalmassá válik rá – fogalmazott Danguly Ervin, Szárhegy polgármestere.

Szintén a hét végén a Tatárdombnál is megjelentek a szöcskék. A raj, amelyik átment az úttesten, a vetett kultúra irányába haladt. Meg kellett állítani, így a minisztérium által küldött újabb szerrel a Tatárdomb mögött három hektáron volt permetezés pénteken, nagy hatékonysággal, így sikerült a védőzónát kialakítani. A polgármester a Szárhegyen uralkodó közhangulatról elmondta: „az emberek meg vannak nyugodva, pláne a méhészek, hogy nem az erősebb szerrel avatkoztunk be nagy területen, és nem károsodtak a méhek. A gazdák is nyugodtak, mert a vetett kultúra nincs veszélyeztetve.

Egyelőre úgy néz ki, hatékony munkát végeztünk. Figyeljük folyamatosan a területeket, és ha újabb problémát észlelünk, nyomban beavatkozunk a múlt pénteken alkalmazott módszerrel

– közölte a községvezető.