Ahol egyszer aszfaltoztak, és csak később fognak csatornázni

A leaszfaltozott Szotyori József utca • Fotó: Marosvásárhely Önkormányzata

A polgármesteri hivatal és a megközelítőleg 150 ezer lejbe kerülő munkálatot végző Citadin Prest fegyverténye több okból is rendkívüli: egyrészt a környék lakóinak a kérésére tették, másrészt nagyon operatívan sikerült elteríteni az öt méter széles aszfaltszőnyeget. Ugyanakkor az is érdekességként említhető, hogy

a csatornahálózat kiépítése még hátravan.

Claudiu Maior, a polgármester tanácsosa elmondta, a vízszolgáltató vállalatra várnak, hogy fejezze be a megvalósíthatósági tanulmányt.

HIRDETÉS

Szintén az útkorszerűsítési program keretében a héten sikerült egy másik földutcát is leaszfaltozni, a remeteszegi temetőhöz vezető Szotyori József utcát. Ez különösképpen azért fontos, mert a sírkert eddig csak poros vagy sáros úton volt megközelíthető, most azonban a frissen leöntött aszfaltcsík mellé „piskótázott” járda is készült. Ugyanakkor 240 négyzetméteren újjáépítették a temető bejáratától a kápolnáig tartó szakaszt is.

A városrészen az elkövetkezőkben a Kis-Remeteszegi, az Éden, a Constandin Hagi Stoian, valamint az Eperfa utcákban készülnek különböző munkálatokat elvégezni.