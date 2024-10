Ahol az egyszerűség találkozik a csúcstechnológiával

A tizedik alkalommal sorra kerülő pulzArt idén is zenei, színházi és irodalmi élményekre építkezik, amelyeket kiállítás és műhelymunka is tarkít. A fesztivál ezúttal „az időtlen, low-tech megoldások és a 21. századi high-tech világ találkozásának pulzusát tapogatja le” és egyedi programokban bővelkedik, amelyeknek többségére ingyenes a belépés. Bizonyos előadások, foglalkozások belépődíjhoz kötöttek, ezért idén először a szervezők fesztiválbérletet is elérhetővé tettek.

Saját táskát lehet készíteni

A medencebag táskakészítő műhely öt éve is hatalmas sikert aratott az alkotókedvűek körében. Idén a résztvevők használt reklámmolinókból választják ki a táska anyagát, majd a passzoló kiegészítőket (pánt, cipzár, kötél),