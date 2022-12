Advent második vasárnapján „ne utasítsuk el Istent, ha kopogtat az ajtónkon”

Vasárnap este gyújtották meg az adventi koszorún a második gyertyát Gyergyószentmiklós főterén. Az ünnepi eseményen igét hirdetett Bartos Károly gyergyócsomafalvi plébános, imát mondott Dávid György főesperes-plébános, közreműködött a Gyergyószentmiklósi Ipartestület Férfikara Málnási Katalin vezényletével, a jövő hétre szóló adventi gondolatokat pedig a No Sugar zenekar tagjai olvasták fel.

nemcsak a városlakók és a környékbeliek vannak jelen, hanem a Szent Miklós ünnepére érkezett testvérvárosok képviselői is.

Bartos Károly gyergyócsomafalvi plébános kiemelte, „Isten, amikor közeledik felénk, nagy szeretettel, óvatosan, nem ajtót rontva, lelkünket megzavarva, békénket felháborítva érkezik, hanem kivárja, amíg azt mondjuk: jöjj, lépj be az otthonomba.

Dávid György főesperes-plébános meghívta a jelenlévőket a kedden 11 órakor kezdődő búcsús szentmisére a Szent Miklós-templomba, és kérte Szent Miklós püspök további közbenjárását a város lakóinak érdekében.

A közös imát követően a No Sugar zenekar tagjai olvasták fel a következő hétre szóló adventi gondolatokat. A gyergyószentmiklósi együttes indította útjára a lángot is, hogy azt a jelenlévők egymásnak átadva hazavihessék otthonaikba. A No Sugar két ünnepi dalával örvendeztette meg a karácsonyra készülő gyergyóiakat és vendégeiket.