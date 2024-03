A vízellátás biztosítása az elsődleges Tusnád községben

Nemcsak Tusnádfürdőt, a vele szomszédos Tusnád község településeit is nehéz helyzetbe hozta a várost és a községet kiszolgáló vízvezeték elmúlt években történt rendszeres meghibásodása miatti időszakos vízhiány. Most a község vízhálózatának üzemeltetését a Harvíz regionális szolgáltatónak adják át, ugyanakkor két ellátóvezetékhez is akarnak csatlakozni, és víztartályokat is telepítenek.