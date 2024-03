A világnap üzenete: a másság nem probléma, hanem lehetőség

Legalább kétszáz gyermek ünnepelt örömzenével és közös tánccal a Down-szindróma világnapján a sepsiszentgyörgyi vártemplom gyülekezeti házában. A rendezvényen kicsik és nagyok együtt bizonyították be, hogy az elfogadásra és feltétel nélküli szeretetre azok is érdemesek, akik kitűnnek a tömegből.

A tánchoz a sepsiszentgyörgyi Speciális Iskola, valamint a Váradi József Általános Iskola négy elemi osztálya is csatlakozott, első és harmadik osztályos kisdiákok, akik a hátsó sorokban követték fogyatékkal élő társaik mozdulatait. Együtt énekeltek továbbá a Philadelphia Manócskák Down-szindrómás tagokat is felölelő zenekarával, amely két éve alakult újra. A felállásban fogyatékkal élő, egészséges gyerekek, szülők, barátok és testvérek is szerepeltek, az egyesület által foglalkoztatott gyerekeknek ugyanakkor rendszeresen szerveznek programokat, táborokat és kézműves foglalkozásokat is.