A vártnál jobban haladnak a Bethlen Gábor Általános Iskola új épületrészeinek munkálataival

Új könyvtára és korszerű sportterme lesz a székelyudvarhelyi Bethlen Gábor Általános Iskolának, így biztosítanának 21. századi körülményeket a diákoknak. A januárban elkezdett munkálatokat jövőre be is fejeznék.

Bővül a székelyudvarhelyi tanintézmény • Fotó: Erdély Bálint Előd

Mindkét épületrész tetőzetét új hő- és vízszigeteléssel látják el. Emellett a könyvtár épületében olyan szerkezet is helyet kap, amely megkönnyíti a mozgássérültek számára az emeletek közti közlekedést – tette hozzá Zörgő Noémi.

A könyvtár új épülete elkészült, megvan a tornaterem fűtésrendszere is, továbbá befejezték a villany- és vízhálózati rendszerek kiépítését.

A könyvtár új épülete korszerűbb, tágasabb lesz, ellátják informatikai eszközökkel és új bútorzattal is – nyilatkozta lapunknak Lukács Barna, a tanintézmény igazgatója. Hozzátette: a tárolóhelyek, módszertani kabinetek is nagyobbak lesznek. A beruházás során öltözőket és zuhanyzókat is kialakítanak – ez utóbbival az iskola eddig nem rendelkezett. A termek berendezése csak a munkálatok befejezése után valósulhat meg, lehet, hogy 2023-ig várni kell vele, de amint meglesz, rengeteget fog segíteni – tette hozzá az igazgató.