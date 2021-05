A vándorméhészetek, illetve az állománypótló méhgazdaságok tevékenységéhez biztosít eszköztámogatást az állam

• Fotó: Veres Nándor

Az elit besorolású méhészetek, illetve az állományneveléssel foglalkozó méhészetek is leadhatják az előzetes kérelmet néhány támogatásra. Előbbiből egyébként országszerte is kevés van, Hargita megyében pedig egy sincs, utóbbiból azonban van néhány. Az állományneveléssel foglalkozó méhészetek méhanyanevelő inkubátorok, illetve mesterséges megtermékenyítéshez szükséges eszközkészletek megvásárlására igényelhetnek támogatást a D3-as intézkedés részeként.

– tájékoztatta lapunkat Lázár István, a Hargita Megyei Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség (APIA) képviselője. A támogatás feltétele, hogy az igénylő legalább három évig meg kell tartsa a támogatásból megvásárolt eszközt, illetve az, hogy csak egy-egy ilyen eszköz – utánfutó vagy méhesház, illetve emelőszerkezet – megvásárlására kérhet támogatást az úgynevezett C4-es intézkedés részeként. E célra összesen 300 ezer lejt különített el a mezőgazdasági minisztérium idén, a támogatás egyéni értéke pedig attól függ, hogy országszerte hány szándéknyilatkozat érkezik be az APIA-hoz, tehát hányfelé oszlik majd az országos pénzkeret. Az igénylők számára azért hasznos az, hogy a szándéknyilatkozatok száma alapján kiszámítják a támogatások egyénenkénti értékét, mert a kérelmezők így tudni fogják, hogy mekkora önrészre lesz szükségük – magyarázta Lázár István.

Május 31-e az utolsó nap, amikor a méhészetek benyújthatják szándéknyilatkozataikat az eszköztámogatási országos programban való részvételhez. Ezek voltaképpen előzetes kérelmek, amelyek alapján majd országosan kiszámítják, hogy a meghatározott pénzkeretből mekkora értékű támogatás jut egyenként a programban részt vevő méhészeknek. A konkrét támogatási igényléséket majd július 31-ig fogadja az APIA, de csak azok a méhészek kérhetik a támogatást, akik az előzetes kérést is benyújtották.

A vándorméhészek támogatására elkülönített pénzösszeg 300 ezer lejt tesz ki az idei országos méhészeti program 51,12 millió lejes keretösszegéből, az elit, illetve állományneveléssel foglalkozó méhészetek támogatására szánt pénzkeret pedig 800 ezer lej. Utóbbi azért nagyobb, mert az utóbbi években a különböző betegségek miatt nagy volt a méhelhullás aránya országban, ezért erőteljesebben kívánja támogatni az állam a méhállomány pótlását – mondta el a Hargita megyei APIA munkatársa.

A felsorolt támogatások kritériumainak megfelelő méhészek az előzetes kérésben személyazonossági igazolványuk másolatát, a cégbejegyzési másolatot, díjbekérő számlát (factură proformă) kell mellékeljék, illetve ki kell töltsenek egy formanyomtatványt.

A többségnek van felszerelése



Hargita megyében három vándorméhész adott le előzetes kérést méhészeti utánfutók beszerzéséhez szükséges támogatásra – tudtuk megh Lázár Tibortól, a Hargita Megyei Méhészegyesület elnökétől. A megyében tevékenykedő vándorméhészek eszközkészlete megfelelőnek mondható, azért nem volt több ilyen jellegű kérés a megyében, azok, akik most támogatásért folyamodnak, többnyire kezdő vándorméhészek – tájékoztatott a szakember. Lázár Tibortól azt is megtudtuk, hogy a megyében valamivel több mint húsz vándorméhész tevékenykedik, nagy részük Udvarhelyszéken. Számuk hullámzó, és mivel az elmúlt tíz évben nagyon gyenge volt a mézhordás, sokan abbahagyták a méhészkedést. Az elmúlt hatvan évre kiterjedő megfigyelései, illetve a feljegyzései alapján Lázár Tibor egy tízévenkénti ciklikusságot lát a jó és rossz mézhordási időszakok között, és tapasztalatai szerint ezt a ciklikusságot követi a vándorméhészek számának a hullámzása is.