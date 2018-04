A tömegtüntetés után figyelmeztető, majd általános sztrájkot robbantana ki a Sanitas

A Sanitas szakszervezet Hargita megyei tagjai is elutaznak Bukarestbe csütörtökön a fővárosban tartandó országos tüntetésre és tiltakozó felvonulásra. Hargita megyében – néhány egyedi esetet leszámítva – egyik személyzeti kategóriának sem csökkent a bére az új, egységes bérrendszer bevezetésével, de a kisegítő személyzeté nem is nőtt, és az orvosok körében is tapasztalható elégedetlenség a bérpótlékok korlátozása miatt.