A tömbházak körüli parkolók bérbe adását tervezik

A marosvásárhelyi RMDSZ egy szavazást is elindított, ahol a városlakók véleményt mondhatnak a kezdeményezésről. Mint a közterületekért felelős szakigazgatóság igazgatója kérdésünkre elmondta,

azt szeretnék, hogy a céges autók és a külföldről behozott áruba bocsátott járműveket kiszorítsák a tömbházak közül, s ott a lakók parkolhassák autóikat.

A marosvásárhelyi városháza közterületekért felelős szakigazgatósága tavaly márciusban állt elő első alkalommal azzal a határozattervezettel, amely a tömbházak körül levő parkolóhelyek bérbeadását szorgalmazta. Az akkor kidolgozott tervezet, amely azóta már kétszer szerepelt a napirenden, de még nem szavaztak róla.

Lapunk érdeklődésére Florian Moldovan szakigazgató elmondta, az elképzelés szerint

a tömbházak között levő parkolóhelyet megszámozzák, s szétosztják a gépkocsival rendelkező lakók között.

Minden saját járművel rendelkező család egy parkolót kaphat, amiért éves bérleti díjat kell fizessen, ez előre láthatóan 120 lej lenne. Amennyiben a tömbházak 30 méteres körzetében nincs elegendő hely, hogy minden saját gépkocsival rendelkező családnak jusson, licitet szerveznek, s aki a legtöbbet ajánl, az kapja meg.

Ezt a licitet a tulajdonosi társulások kell megszervezzék és lebonyolítsák. A mozgássérülteknek ingyen biztosítanak parkolóhelyet, lehetőleg legközelebb a lépcsőház bejáratához. Fontos tudnivaló, hogy

a kijelölt és leosztott parkolóhelyeket, amennyiben szabadok, hétköznaponként 7–15 óra között bárki használhatja, mindenféle kötelezettség nélkül,

azonban 16 óráig szabaddá kell tenni, hogy elfoglalhassa jogos bérlője. Amennyiben valaki ezt nem teszi meg, a bérlő kérheti a helyi rendőrségtől, hogy az illetőt büntessék meg vagy akár szállíttassák el gépkocsiját.

Moldovan azt is elmondta, hogy a főutcákon levő parkolóhelyeket nem osztják ki, ott továbbra is szabadon lehet majd parkolni.

Azt szeretnénk, hogy szervezettebb legyen a parkolás, s persze azt sem mellékes, hogy a parkolóhelyek bérlése pénzt hoz a város költségvetésébe. Azt gondolom, hogy ha a kiszorítjuk a tömbházak környékén levő parkolókból a céges autókat, kisbuszokat, azokat a kocsikat, amelyeket az autókupecek behoznak, s ott tárolnak hetekig, hónapokig a közterületen, mi több ott is árulják őket, sokkal jobb lesz a lakóknak. A döntés a marosvásárhelyi tanácsosok kezében van

– hangsúlyozta.

A marosvásárhelyi RMDSZ Facebook-oldalán egy szavazást hozott létre a tömbházak körüli parkolás kérdésében, s arra kíváncsi, hogy a vásárhelyiek egyetértenek-e azzal, hogy a lépcsőházak melletti parkolókért fizetni kelljen vagy sem. Egy nap alatt csaknem félezren mondtak véleményt, a hozzászólásokból az derül ki, hogy

inkább ellenzik a kezdeményezést.

Többen arra hivatkoznak, hogy sokkal több autó van, mint parkolóhely, s nem lehet igazságosan elosztani az állomásozókat.

Kali István, a marosvásárhelyi RMDSZ ügyvezető elnöke lapunk érdeklődésére elmondta, reméli, hogy minél többen véleményt nyilvánítanak ebben a kérdésben, s a szavazás eredményét ismertetni fogja az önkormányzati képviselőkkel, hogy a válaszok ismeretében döntsenek. Mint elmondta, már javasolta az RMDSZ-frakciónak, hogy gondolkodjanak egy olyan határozatban, ami céges kisteherautókat kitiltja estére a parkolókból.

A 0 övezetben is lesz bérlet



Florian Moldovan azt is elmondta, hogy a júniusi tanácsülésen a fizetéses parkolást összefogó szabályzaton is módosítani fognak, figyelembe véve az elmúlt hetekben tapasztaltakat. Mint kiemelte van, ahol nem egyértelmű a fogalmazása, de van, ahol új dolgokat is be kell foglalni. Példaként említette, hogy lehetővé teszik, hogy a jogi személyek is váltsanak éves bérletet, valamivel többért, mint a magánszemélyek. Ugyanakkor lehetőség lesz bérletet venni a belvárosba, az úgynevezett 0 övezetbe is, de ez nem egész napra, hanem csupán két órás parkolásra jogosítja fel majd a gépkocsi-tulajdonost. A módosításokat a júniusi ülésen tárgyalják és fogadják el.