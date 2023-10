A tervezettnél akár hamarabb is kész lehet a sepsiszentgyörgyi terelőút

Viszonylag könnyedén haladnak a sepsiszentgyörgyi elkerülőút építésével. Jövő héten látványos munkálatokra lehet számítani, mert a felüljáró hidakra is elkezdik felhelyezni a gerendákat. A közel 12 kilométeres terelőút szinte felén már kétrétegű aszfaltburkolat is van – tudtuk meg Elekes Róberttől, a Brassói Regionális Útügyi Hatóság szóvivőjétől.

A terelőútra tervezett négy körforgalomból is készen van kettő, illetve nekifogtak a két végponton, az illyefalvi letérőnél történő leágazásnál és a Sepsi Aréna környékén a 12-es országútba való visszacsatlakozásnál épülő körforgalom megépítéséhez is.

Az illyefalvi letérőhöz közel épül két pihenőhely is a terelőút mentén, az itt kiépített parkolókban egyenként huszonöt személyautónak és tizenhat teherautónak lesz majd parkolóhely, természetesen illemhely is lesz.

Itt kap helyet az útkarbantartó támaszpont is, amelyekhez hasonlókkal jelenleg csak az autópályák rendelkeznek.

A teljes úthossz közel felén már aszfaltburkolat is van, az alapozó és összekötő rétegre a kopóréteg majd tavasszal kerül rá.

A szóvivő szerint a munkálatok közel felével készen vannak.

Kisebb halasztást kérhet még ugyan a kivitelező egy magasfeszültségű villanyoszlop áthelyezésének szükségessége miatt, illetve az Országos Talajjavító Hatóságnak (ANIF) is át kell helyeznie néhány föld alatti vízvezetéket, amelyek létéről nem is tudtak a tervezők. Ez Elekes Róbert szerint vélhetően nem okoz számottevő késést a munkálatokban, úgyhogy bár 2024 nyara a munkálat határideje, a kivitelezők szerint akár már hamarabb is készen lehetnek.

A terelőutat európai uniós alapból, a Nagy Infrastruktúra Operatív Program keretében építik.