A természetközeliséget tapasztalhatják meg a gyerekek a Caritas Vidékfejlesztés táborában

Harmincegy, 8-12 év közötti gyermek részvételével zajlik Gyergyószentmiklóson a Caritas Vidékfejlesztés „Élmény, kreativitás és önellátás” címszó alatt megrendezett tábora. Az esemény sok újdonsággal indult, ebben az évben két helyszínen is zajlanak a foglalkozások.

„A tábor alatt azt szeretnénk elérni, hogy a gyerekek közelebb kerüljenek a természethez, és megtanulják értékelni mások munkáját. Az idei táborba próbáltunk újdonságot is becsempészni, hiszen van olyan táborozó, aki már harmadik éve van velünk” – ismertette Köllő Réka, a tábor vezetője.

Első nap a tangazdaságot mutattuk be nekik, állatokat ismertek meg, traktort vezettek mindannyian. Gyümölcsfákkal ismerkedtek, bogyós gyümölcsökkel, zöldségekkel, megtudhatták, hogy a növényeket hogyan kell, lehet egymás mellé ültetni. Kedden már sajtot készítettünk, megmutattuk nekik, hogyan készül az orda és vajat is köpülhettek a gyermekek, ugyanúgy, ahogy azt nagymamáink tették. Délután a gyógynövényes kertben leszünk, teakeveréket is készítünk