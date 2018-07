A találkozásokat ünnepelték Gyergyóújfaluban

• Fotó: Pethő Melánia

Olyan személyeket is láttam a tömegben, akik Franciaországban, Németországban élnek és most hazajöttek. Sok rég nem látott, ismerős arcot fedeztem fel

Különbséget tenni a szép és a jó között

A szabadtéri rendezvények eredetileg tervezett helyszíne a labdarúgó pálya lett volna, de a hétvégi esőzések miatt annyira átázott a talaj, hogy

a programokat a központi, illetve a templommal szembeni térre kellett költöztetni.

Ez utóbbi helyszínen zajlott vasárnap az újfalvi falunapok egyik hagyományos programja, az idén kilencedik alkalommal szervezett szarvasmarha-kiállítás is. Az önkormányzat és a Szarvasmarhatartó Egyesület közös szervezésében zajló esemény iránt ezúttal is nagy volt az érdeklődés. „Valamikor Gyergyóújfalu nem a vállalkozóiról volt híres, hanem a mezőgazdaságáról. Ez annak tudható be, hogy a Gyergyói-medencében ez a falu rendelkezik az egyik legjobb és legnagyobb termőfelülettel. Valamikor 30–40 hektáros kisbirtokok voltak, tulajdonosaikból aztán nincstelenek lettek. Most visszarendeződőben van a helyzet,

elég komoly gazdatársadalom épült ki Újfaluban. Huszonöt-harminc azoknak a száma, akik lassan önfenntartóvá alakítják gazdaságukat

– tájékoztatott Egyed József. Hangsúlyozta, nem csak a gazdáknak, de minden falusi embernek javára szolgál, ha különbséget tud tenni szép és jó állat között. Ezt a célt szolgálja többek között az évente megszervezett szarvasmarha-kiállítás, amelyen szakemberek ismertetik a felvonultatott jószágok jellemzőit.