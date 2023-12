A szolgáltatók hanyagsága miatt maradt közvilágítás nélkül egy kézdivásárhelyi utca

A Mihai Eminescu utcában előbb kicserélték a régi víz- és gázvezetékeket, majd elvégezték az út alapozását, nemrég pedig az első aszfaltréteg elterítésére is sor került. Az önkormányzat ugyanakkor célul tűzte ki, hogy eltüntesse a villanyoszlopokról a városképet rontó kábelrengeteget, amelyet az elmúlt évtizedek alatt halmoztak fel a különböző cégek.

Az Electrica Rt. ugyanis elvégezte a feladatát és leszerelte az oszlopokról a kábeleket, beleértve a közvilágítást biztosító vezetékeket is, így az utca esténként teljes sötétségbe borul, azonban a megmaradt kábelek miatt nem lehetett eltávolítani a régi betonoszlopokat, az önkormányzat pedig a maga során nem tudta felállítani az újakat, hogy közvilágítást biztosítson az utcában.

Felmerült a megmaradt kábelek levágásának a lehetősége is, azonban a városvezetés nem szerette volna az ünnepek előtt internet-szolgáltatás nélkül hagyni az illető cég ügyfeleit, így kénytelen volt a lakók türelmét kérni. A cég többszöri felszólítás után, végül a karácsonyt megelőző napokban szállt ki a helyszínre és végezte el kábelek föld alá helyezését, így elhárult az utolsó akadály is a régi póznák eltávolítása elől, amely munkálatot az Electrica Rt.-nek kell elvégeznie egy különleges daru segítségével. Amennyiben ez is megtörténik, az önkormányzat a legrövidebb időn belül elhelyezi az új közvilágítási oszlopokat.