A szociális válságra a bizalom és az összefogás nyújthat megoldást

„Függetlenül attól, hogy mi történik egy országban, vagy a nagyvilágban, az emberek azt várják el tőlünk, hogy megoldjuk a problémákat” – mondta a polgármester. Mint fogalmazott, a városvezetőknek nem csak városgazdának, hanem közösségi vezetőnek is kell lenniük. Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere is egyet értett Antal kijelentésével, és mint mandátuma előtti időkre hivatkozva mondta, „ha valaki nem a közért dolgozik, akkor visszafejlődést tapasztalható.”

A jelenlegi válsághelyzet kezelésében is fontosnak tartják a közösség és polgármester közötti szoros viszonyt és a bizalmat, hiszen a jövőben, mint fogalmaztak a városvezetők, szociális válságra kell számítanunk az anyaországban és Romániában egyaránt. Kovács Péter, Budapest Főváros XVI. kerületének polgármestere azt hangsúlyozta, hogy a fennálló helyzetben az önkormányzatok túlélése biztos, de az nem működhet a kölcsönös bizalom nélkül. Úgy véli, amint az a koronavírus-járvány időszakában is, úgy jelenleg is érvényes, hogy „minél nagyobb a baj, annál nagyobb az összefogás.”