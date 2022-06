A szécsenyi út felújítására jut pénz az Anghel Saligny programból, a csibaira már nem

Az igényeltnél jóval kevesebb pénzt kap Csíkszereda az országos Anghel Saligny programtól az elkövetkező években, ez főként a tervezett városszéli, szécsenyi és csibai útfelújítások terveit érinti kedvezőtlenül. A polgármester szerint az utak korszerűsítése alapvető szükséglet, ezért ezt a városnak meg kell tennie a távolabbi övezetekben is.

Az Anghel Saligny program esetleges tartalékaira alapozva nyújtott be jelentős, összesen 119 millió lej értékű pályázati csomagot Csíkszereda önkormányzata a különböző tervezett fejlesztések támogatását igényelve.

itt is, akárcsak a Hargita Megye Tanácsa esetében, az útfelújításokra kért támogatások hiányoznak a leginkább. Csíkszereda megkapja a megyeszékhelyeknek (alapból) járó 43 millió lejt, de ennél több egyelőre nincs.

a Helyi Fejlesztések Országos Programja (PNDL) 1-es, illetve 2-es kiadásában is voltak – ezért is adtak be egy nagyobb pályázati csomagot a tartalékokra számítva.