A Siletina közszállítási vállalatnál is kutakodott a DNA

Nem csak a marosvásárhelyi polgármesteri hivatalban, hanem a Siletina tömegközlekedési vállalat székhelyén is kutakodtak az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) munkatársai hétfőn.

A városházához közel álló források szerint az ügyészek a gazdasági osztály beszerzési részlege, a helyi közszállítási vállalat és a közterület-fenntartó igazgatóság körül vizsgálódtak.

Cosmin Blaga a városháza sajtószóvivője korábban megerősítette, a korrupcióellenes ügyészek házkutatási paranccsal jelentek meg tegnap a hivatalnál, és elkértek több dokumentumot a gazdasági osztálytól, de bővebben nem kívánt erről beszélni. Tatár Béla, a közszállítási vállalat igazgatója a Marosvásárhelyi Rádiónak azt nyilatkozta, nem tud semmit a házkutatásról.

A helyi tömegközlekedési vállalat és a Siletina közötti társulási szerződést legutóbb tavaly hosszabbították meg – közösen biztosítják a szolgáltatást –, hiszen, mint kiderült,

míg a megszavazott új autóbuszokat nem vásárolja meg a város, a helyi tömegközlekedési cég önmagában nem tudja biztosítani a szolgáltatást.

Holott egy tanulmány is készült, amely kimondta, hogy a városnak sokkal előnyösebb lenne, ha csak saját cége végezné a szolgáltatást. Az egyénileg végzett szolgáltatás érve mellett szól az is, hogy a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal csak akkor pályázhat uniós pénzalapokra, ha saját cége van. A szerződést tavaly év végén hosszabbították meg egy fél évre, s akkor Tatár Béla azt nyilatkozta, véleménye szerint egy fél év nem lesz elegendő az új autóbuszok megvásárlására, így újabb szerződés-hosszabbításra lesz szükség.

A társulási szerződés kapcsán Hermann Mark Christian volt helyi tanácsos többször szóvá tette, hogy módosítani kellene a társulási szerződésben foglaltakat, mert több, mint tíz éve a helyi közszállítási vállalatnak 60 százalékos, a Siletinának 40 százalékos része van a közös cégben. Ez azt jelenti, hogy a kiadások és a bevételek is ilyen arányban osztódnak, s azt is jelenti, hogy egy-egy beruházás, fejlesztés esetén is ilyen arányban kell a két cég hozzájáruljon. Hermann azt tette szóvá, hogy

míg a polgármesteri hivatal tavaly több 15 millió lej értékben új autóbuszokat vásárolt, addig, legalábbis a városi tanácstagok tudomása szerint, a Siletina semmit fejlesztést, bővítést nem eszközölt.

Hermann kérte, hogy a társulásban a Siletinának legyen csupán 20 százaléka, s a többi legyen a közszállítási vállalaté. Azt is kérte, hogy vizsgálják meg a szerződés feltételeit és kérjék a Siletinát, hogy mutassa be, mivel járult hozzá az elmúlt években a társuláshoz. Módosító javaslatát azonban nem fogadták el.