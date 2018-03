A regisztráció után ebben tudnak segíteni Udvarhelyszéken

Lezárult az április 8-ai magyar országgyűlési választásokra való regisztrációs időszak – Romániában 157 ezren jelentkeztek be a választói névjegyzékbe –, így most a levélszavazatok azonosító nyilatkozatának helyes kitöltésében, illetve a voksok célba juttatásában segítenek a romániai magyar pártok. Mindannyian egyetértenek abban, hogy voksolniuk kell a magyar állampolgársággal is rendelkezőknek, hiszen a nemzet jövője függ ettől.

Összesen 157 ezren regisztráltak Romániában a magyarországi választói névjegyzékbe • Fotó: Barabás Ákos

Lőrincz Árpád hangsúlyozta, Udvarhelyszéken összesen harminc településen vannak kollégáik, akik segítenek a választóknak, egyebek mellett Székelykeresztúron és Szentegyházán is. Nagy Pál arra is kitért, hogy

akkor is érdemes felkeresni szervezetüket, ha valaki elrontott valamit az azonosító nyilatkozat kitöltésekor, hiszen a szavazólapon kívül bármit ki tudnak cserélni.

Közel ötezer polgár regisztrált a választásokra az utóbbi időben Hargita megyében az MPP munkatársainak közbenjárásával – fejtette ki lapunknak Salamon Zoltán, a párt ügyvezető elnöke. Mint mondta, a továbbiakban ők is az azonosító nyilatkozat kitöltésében, illetve a szavazatok Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusára való eljuttatásában fognak segíteni. Éppen ezért ők is hosszabbított nyitvatartást terveznek irodáikban. Persze ezenkívül az MPP-s színekben megválasztott tisztségviselőknél is érdeklődhetnek a választásra jogosultak. A korábbi magyarországi választásokkor a levélszavazatok több mint tizennyolc százaléka hibás volt, vagyis érvénytelennek minősültek, ezen az arányon javítanának a polgáriak. „Arra biztatunk mindenkit, hogy ne az utolsó percben juttassa el hozzánk szavazatát, de

készen állunk arra, hogy minden voksot elszállítsunk a főkonzulátusra,

amennyiben április 7-én délig megkapjuk” – hangsúlyozta az ügyvezető.

HIRDETÉS

Az RMDSZ udvarhelyszéki szervezete is kivette részét a regisztrációs kampányból, az elmúlt hónapokban különös hangsúlyt fektettek arra, hogy vidéken is segítsenek, ennek pedig kézzelfogható eredménye is van – jelentette ki lapunknak Bíró Barna Botond, a szövetség területi szervezetének megbízott elnöke. „Minden településen van olyan emberünk, aki tájékoztatást nyújthat az azonosító nyilatkozatok kitöltéséhez, illetve segítünk abban is, hogy eljuttassuk a szavazatokat a csíkszeredai főkonzulátusra” – közölte. Segítségért a helyi RMDSZ-elnökökhöz, illetve önkormányzati képviselőkhöz kell fordulni április 7-én délig. Bíró

szavazásra buzdított mindenkit, mondván, a magyar nemzet jövője függ a választások eredményétől.