A reggeli tumultus csökkentéséért valakinek korábban kellene kezdeni a napot

Tanítási napokon reggel és kora délután gyakran teljesen járhatatlanná válik a Márton Áron tér környéke. Archív • Fotó: Pál Árpád

Most még nyugodtabb a helyzet a Patkóban, de hamarosan kezdődik az iskola – és vele együtt a közlekedési dugók időszaka is • Fotó: Erdély Bálint Előd

„Egyelőre csak tapasztalatcsere volt, döntés nem született” – mondta Tőkés Zsolt, a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium igazgatója a három iskolavezető találkozójáról és az ott felvetett módosítási lehetőségről. „Ha figyelembe vesszük a központ reggeli tumultusát, akkor van benne észszerűség, de

ez nem egy egyszemélyes döntés, hanem ezeket vezetőtanácsok kell meghozzák.”

Tőkés Zsolt továbbá elmondta, csütörtökön vitatja meg a Kollégium vezetőtanácsa, hogy a gyakorlatban működhet-e a tanórák fél órával korábbi kezdése, és amennyiben úgy dönt a vezetőtanács, hogy igen, minél hamarább bevezetnék az új rendszert. Ez azonban nem lehet kizárólag intézményi döntés, hiszen

a szülők konzultációja nélkül nem lenne helyes ilyen változtatást bevezetni, őket is bevonják, ha a vezetőtanács el is fogadná ezt a javaslatot

– tette hozzá Tőkés Zsolt.

A rendőröktől érkezett a javaslat

Nemcsak a három iskola forgalma, hanem a központ infrastruktúrája is okozza a reggeli és délutáni torlódásokat, hiszen szinte mindegyik utca a központba torkollik – mondta László Szabolcs, a Székelyudvarhelyi Helyi Rendőrség vezetője. Különösen a 7.40–8.00, valamint a 15.40–16.10 óra közötti időszakok kritikusak, ilyenkor a helyi rendőrség igyekszik segíteni a forgalmat. Szintén az ő felvetésük volt, hogy a három iskola közös megegyezéssel módosítsa tanrendjét, és örvendenek, hogy tárgyalás szintjén ez szóba is került.

Jó néven vesszük, hogy egyáltalán elgondolkodnak ezen, és megpróbálják, hátha még sikerülni is fog

– tette hozzá László Szabolcs

Csíkszeredában is keresik a megoldást

A megyeszékhely központjában négy iskola is működik, ami nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a nyári időszakhoz képest jelentősen megnövekedik a forgalom már a kora reggeli órákban, majd később a délutáni órákban is. Ezzel egy időben torlódás észlelhető ezekben az időpontokban a város bejáratainál is – számolt be a helyzetről Sógor Enikő, Csíkszereda alpolgármestere, kérdésünkre adott írásos válaszában.

A forgalom tehermentesítésére vannak elképzelések, ám „a 2020–2021 tanévkezdésre még nem kristályosodott ki az erre vonatkozó tervünk.

Egy összetett és nagyobb projekt keretein belül szeretnénk erre a problémára is megoldást találni, amely nemcsak az autós csúcsforgalom mérséklését foglalja magában, hanem az átgondolt tömegközlekedést, valamint az iskolahálózat újraszervezését is. Ennek fényében

egy helyzetfelmérő kutatást indítottunk el, amelyben többek között arra vagyunk kíváncsiak, hogy melyik iskolákba honnan járnak a diákok,

valamint milyen távolságokat kell naponta megtenniük” – áll az alpolgármester válaszában.