Pénzügy és vállalkozástan érdekli az erdélyi diákokat

Diákoknak, egyetemistáknak és pedagógusoknak is szervez képzéseket, a nagyközönségnek pedig érdekes programokat a magyarországi Mathias Corvinus Collegium (MCC), amely több éve van jelen Erdélyben, és immár székházzal rendelkezik Székelyudvarhelyen is. A programokról, a most zajló beiratkozásokról és újdonságokról Costantinovits Milánnal, az MCC szakmai főigazgató-helyettesével beszélgettünk.

ugyanakkor a Fiatal tehetségek nevű program is egyre sikeresebb, mindeddig 375 diák kapcsolódott be.

Kiemelt terület a média világa is, eziránt is érdeklődnek az erdélyi diákok.

Új lehetőség Székelyudvarhelyen



Costantinovits Milán hangsúlyozta, nemcsak a diákokkal foglalkozik az MCC, hanem a tevékenységének fókuszában szülők, pedagógusok is állnak, nyilvános rendezvényeket is szerveznek, hogy a különböző városokban lévő MCC-központok pezsgő szellemi találkozóhelyek lehessenek. A közeljövőben Székelyudvarhelyen két, a nagyközönségnek szóló ingyenes rendezvény lesz: Ferencz Orsolya csillagász látogat Udvarhelyre, aki többek között arról fog beszélni, hogy milyen Magyarország űrprogramja, de előadást fog tartani Toldi Ottó is, aki fenntarthatósággal, energiabiztonsággal foglalkozik. Egyébként most indul szervezetten a székelyudvarhelyi központ, állandó helyszínen, öt kollégával. Az MCC székhelyén klubdélutánok és nyelvoktatás is lesz.