A nyár legjobb hete lehet – két keréken, közösségben, bringás vándortáborban

A bringás vándortáborok második székelyföldi turnusának végén elszámoltak, és előretekintettek a szervezők azon a sajtótájékoztatón, amelyet csütörtökön tartottak Sepsiszentgyörgyön. Jó hír, hogy jövőre is lesz ilyen program, sőt, több változatban is hozzáférhető.

Székelyföldet is behálózták már a bringás vándortáborok keréknyomai. A magyar kormány által öt éve indított program második idénye zajlott Székelyföldön, tavalyhoz hasonlóan idén is összesen 14 csoport jelentkezett a jó bulinak, csapatépítőnek, de laza történelem-, biológia- és irodalom-, illetve keményebb testnevelés-órának, ugyanakkor digitális méregtelenítésnek is felfogható foglalkozásokra.

Nemcsak iskolai osztályok, hanem alapítványok, egyesületek, egyházak, szövetségek is jelentkezhetnek, amennyiben ifjúsági közösséget fognak össze, és fontos számukra a környezet megismerése, a sport.

A túrák hat napot tartanak, étkeztetést, hét éjszakai elszállásolást foglalnak magukba, mindezért egy résztvevőnek 46 ezer forintot, azaz mintegy 600 lejt kell fizetnie. Ez nyilván nem fedezi az összes költséget, a különbséget a magyar állam támogatásából állják. A túravezetőket, csoportkísérőket is megfizetik a felelősségteljes munkájukért.

Az oktatók (csoportvezetők, osztályfőnökök) számára a bringás tábor egy jó lehetőség, hogy minimális adminisztrációval elvigyék kirándulni tanítványaikat, akiknek arra is alkalmuk nyílik, hogy ismerkedjenek saját korosztályuk fiataljaival, hiszen Csíkszentsimonban és Csíksomlyón a Böjte atya gyermekotthonaiban szállásolják el őket.

Az idei 14 turnusban összesen 272 személy kerekezett székelyföldi útvonalakon – tudtuk meg Zsigmond József szervezőtől. A diákok és kísérő tanáraik mellé a szervezők egy képzett túravezetőt biztosítanak, aki bringajavításból is jeles. Ezt már sokszor kellett élesben is bizonyítaniuk, a 285 km hosszú Sepsiszentgyörgy – Réty – Zabola – Kézdivásárhely – Csíkszentsimon – Nyergestető – Csíksomlyó – Barót – Vadas-tető – Sepsiszentgyörgy útvonalon ugyanis akármi előfordulhat, ideértve azt is, hogy medvével találkoznak, de ilyenre még volt példa. A bringás táborokhoz a magyar állam biztosítja a terepbiciklit, a láthatóság mellényt, sisakot, kulacsot. Mivel nálunk, Magyarországgal ellentétben, gyakorlatilag nincs olyan kerékpárút, ami optimális lenne az ilyen túrákhoz, sokszor közutakon kell kerekezni, ezért csak 14 éven felüliek jelentkezhetnek.

Mindemellett a szervezők igyekeznek olyan kerülőutakra tervezni az útvonalat, ahol a forgalom kisebb, illetve ha mégis nagy forgalmú utakra kényszerülnek, akkor többnyire rendőri kísérettel teszik ezt meg a rendőrséggel kialakított jó partnerségnek köszönhetően

– mondta Vargha Fruzsina, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere.

A csoportot vezető oktatóknak – akik nem csak testneveléstanárok lehetnek! – el kell végezniük egy képzést: ezt megtehetik itthon és Magyarországon is, vagy az elméleti részt online sajátíthatják el, a gyakorlatot helyben. A tananyagot a kurzus minden eddigi abszolválója nagyon hasznosnak nyilvánította. Az idei bringás táborba benevezett csoportok nagy része – szám szerint 11 – Magyarországról érkezett, a szervezők viszont jövőre úgy tervezik, hogy feltornásszák az összes résztvevő számát legkevesebb 20 osztályra, ezen belül pedig

erősítik a székelyföldiek, erdélyiek jelenlétét.

Ezért a következő hetekben népszerűsítő körútra indulnak erdélyi megyékben, több iskolában terveznek ismertetőket tartani. A háromszéki diákok aránya eddig még viszonylag kicsi, mert ők úgy gondolják, helyben már mindent ismernek, a gyakorlatban viszont már többször kiderült, hogy számukra is sok új élményt tartogat a program. Nemcsak történelmi, kulturális nevezetességekkel ismerkedhetnek meg, hanem

olyan kiajánlott programokon is részt vehetnek, mint a csíkszentsimoni csipszgyárba tett látogatás, vagy őskövületek megnézése Baróton, illetve a tudatmódosító szerek használatát is megtapasztalhatták a drogellenes központ munkatársai által rendelkezésükre bocsátott eszközök révén.

Az pedig hovatartozástól függetlenül rendkívül építő élmény, hogy – előzetes várakozásaikat felülmúlva – a diákok képesek letekerni a közel 300 kilométert, még ha olykor tolni is kell a bicikliket. Közben barátkoznak a természettel, a környékkel, de egymással és tanáraikkal is hétköznapoktól eltérő helyzetekben, tehát a tábor pár napja közösségépítő, -erősítő jelleggel bír. Aki egyszer itthon kerekezett, az magyarországi vándortáborokban is részt vehet: ott nemcsak bringás táborokat, hanem

erdei, szakrális és vízi túrákat is szerveznek, ezek pedig újszerű tapasztalatokat kínálhatnak a székelyföldi fiataloknak.