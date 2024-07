A NATO-tagországok területén elsőként Marosvásárhelyen mérték fel a sürgősségi ellátás minőségét

A NATO-tagországok közül elsőként Romániában, Marosvásárhelyen mérték fel a civil sürgősségi ellátás minőségét. A mentőautókon és helikopteren dolgozó személyzetet, a sürgősségi osztályok felszereltségét és a betegek ellátását vizsgálták a különböző nemzetiségű szakemberek. Szerdán délben a prefektusi hivatalban a budapesti székhelyű NATO Katona-egészségügyi Kiválósági Központ (NATO KEKK) vezetője és a román belügyi katasztrófavédelmi főosztály (DSU) vezetője egy együttműködési megállapodást is megkötött.

A Magyarországon működő NATO-központ és a romániai katasztrófavédelmi főosztály már több éve szerveznek közös képzéseket, gyakorlatokat, lehetővé téve, hogy a civil orvosok, egészségügyi személyzet is részt vegyen a katonai hadgyakorlatokon. Előszeretettel használták a virtuális képzés lehetőségét is, ami lehetővé tette, hogy nagy távolságra levő szakemberek megosszák tapasztalataikat, közösen gyógyítsanak, kezeljenek.

Arafat kiemelte: a sürgősségi ellátásban már most is együtt dolgoznak civilek és a tűzoltók, de a NATO kiválósági központ szervezésében is több éve közösen gyakorlatoznak a civil egészségügyben dolgozók.