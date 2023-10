A nap, amikor a fél város elkésett munkából és iskolából

Marosvásárhely legforgalmasabb utcájának két szakaszán felújítási munkálatok kezdődtek. Voltak, akik forgalmi dugókra felkészülve indultak munkába, iskolába hétfőn reggel, mások pedig meglepődve tapasztalták, hogy egy átlagos hétköznapnál is nehezebb közlekedni a városban. Emellett szép számmal akadtak olyanok is, akik alternatív útvonalakra vonatkozó tanácsokkal igyekeztek segíteni.

Az is szempont volt, hogy a napokban megváltozott buszmenetrend szerint a város kolozsvári bejáratától a főtérig tízpercenként közlekedik a 18-as járat, amit reggel az iskolajárat is erősít. Az első meglepetés a végállomásban ért, ahol a buszok helyett csak nagy tömeg fogadott. Normális esetben 7–8 busz is várakozik, indulásra készen, most egy volt, egy 16-os, amiből óránként csak kettő indul.

Hirdetés

Nagyon sok diák és néhány felnőtt várta a buszt, kisebb zúgolódás is volt, hiszen a reggeli, 5 Celsius-fok körüli hőmérsékletben és az enyhe szélben kellemetlen volt várakozni. Az biztos, hogy