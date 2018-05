A Művésztelep megalapítójára emlékeztek

Hollósy (1857–1918) halálának 100. évfordulóján emlékezett meg a Maros Megyei Múzeum és a Marosvásárhelyi Örmény-Magyar Kulturális Egyesület a nagy magyar festőművész munkásságáról. A Kultúrpalota kistermében Bordi Géza művészettörténész, tanár tartott előadást.

A magyar-örmény származású, máramarosszigeti Hollósy Simon művész és tanár volt. Legjelentősebb eredménye annak a nyári művészeti tábornak a megalapítása, amely 1896-ban kezdte el működését és igazi művészeti mozgalommá nőtte ki magát, később a művészettörténetben a nagybányai Művésztelep néven maradt ismert.

Hollósy azt vallotta, hogy a művészetet fel kell szabadítani a szabályok béklyója alól, közelebb kell vinni a természethez, mert csak így jöhet létre eredeti, hiteles művészet. Hollósy naturalista beütésű realista festészete 1896-tól új irányzattá vált, az általa meghonosított plein-air-t az egész művésztelep követte.

Az ablaknál című festményét kifinomult hangulat jellemzi, amit az ismétlődő, egymás melletti és egymásra tevődő, majdnem monokróm okker és barna árnyalatok teremtenek meg. Bár a műhelyében festette meg, szabadtéri fényre jellemző frissesség övezi. Nem a téma teszi értékessé a festményt, hanem az a különös fény, amely behatol az ablakokon keresztül a helyiségbe, diszkréten megvilágítva az egymással beszélgető két alakot, felerősítve az érzelmeket. Az ábrázolási módból kitűnik, hogy a formális rajztechnika és a színhasználat alapos ismerete egy valódi, mélyen személyes képzőművészeti nyelvezet megteremtését eredményezte. A festményt 2017-ben vásárolta meg a múzeum.

Az ablaknál című festmény május 17-től lesz látható a Kultúrpalota harmadik emeletén található Magyar Galériában. Fülöp Tímea, a Kultúrpalota osztályvezetője lapunknak elmondta, jelenleg dolgoznak a galéria kibővítésén és átrendezésén. A harmadik emelet bal oldalán a kiállítóterem előtti teret egy üvegfallal különítették el a lépcsőháztól, amelyet biztonsági rendszerrel is ellátnak és amely lehetőséget ad további műalkotások kiállítására is. Fülöp Tímea azt is elmondta, idén május 18. és 20. között szervezik meg a Múzeumok éjszakája rendezvénysorozatot, amely során a képtár, a magyar és a román galéria, illetve a megyei múzeum Kultúrpalotában található részlegei is hosszabbított program szerint lesznek látogathatók. Május 19-én, szombaton éjjel 2 óráig tartanak nyitva, lehetőséget nyújtva valamennyi érdeklődőnek, hogy jelképes áron vásárolt belépőért végiglátogassa az összes látnivalót.