A mozgást és Háromszéket népszerűsíti a maraton

Képünk illusztráció • Fotó: Gecse Noémi

A megmérettetésre szeptember 12-éig lehet még jelentkezni a Visit Covasna Marathon oldalon. Grüman Róbert, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke elmondta, három éve kezdték el a Visit Covasna-projektet, honlappal és applikációval népszerűsítve többek között Háromszék építészeti örökséget, a megyében feltérképezett 160 kúriát.

A projektbe illeszkedik az idén első alkalommal megszervezett futóverseny is, amellyel egyrészt bővítik a sportturizmus palettáját, másrészt felhívják a figyelmet a mozgás, az egészséges életmód fontosságára. A Fitness Tribe Egyesület tagjai több maratonon vettek részt, a tapasztalataik szerint ezek fesztivál jellegű megmozdulások is, ezért gondolták, hogy Háromszéken is meghonosítják – fejtette ki Birtalan Csanád, a civil szervezet elnöke. A Visit Covasna Maratonra eddig 165 versenyző jelentkezett, többen külföldről, például Ugandából, Egyiptomból, Kenyából. A futóversenyen a versenyzők a kovásznai Tündérvölgyből rajtolnak és oda érkeznek vissza, az orbaiszéki falvakon haladnak többnyire aszfalton, érintve a zabolai Mikes-kastélyt, valamint a székelytamásfalvi Thúry–Bányai-kúriát.