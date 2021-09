A melldaganatok szűrésére és kezelésére irányuló készülékkel gazdagodott a csíkszeredai kórház

• Fotó: Veres Nándor

A szenológiai központ hivatalos megnyitóján Konrád Judit, a kórház menedzsere elmondta, az új mammográf-készülék hiánypótló az egészségügyi egységben. „A most átadott központban a mell patológiájának a diagnosztizálására, megelőzésére és kezelésére irányuló szolgáltatásokat fogunk végezni” – tudatta, hozzátéve, hogy két marosvásárhelyi szakorvos fogja ellátni a vizsgálatok kiértékelését, akik radiológusok. Mint megjegyezte,

Marosvásárhelyen jelenleg nincs tomoszintézisre (a mammográfia fejlett formája, a mell képalkotásának egy speciális típusa) alkalmas készülék, így nagy valószínűség szerint a csíkszeredai központ fogja ellátni a más megyéből érkező pácienseket is.

Burszán-Barabás Andrei radiológus főorvos elsősorban köszönetet mondott az olasz gyártmányú készülék beszerzése kapcsán. „A klasszikus és a digitális, tomoszintészises mammográfia mellett szterotaxiát is tud készíteni a készülék” – közölte az osztályvezető a sokoldalúságot és egyúttal felhívva a megelőző vizsgálatok fontosságát a mellrák gyakorisága miatt. Hozzátette:

A szűrés a legfontosabb

Hompoth György szülész-nőgyógyász főorvos jelezte: Romániában évente 8–9 ezer melldaganatos nőt jegyeznek, a hajlam pedig növekvő számokat mutat.

A mellrák nem egy megelőzhető daganat, azt csak észrevenni lehet. Ezért a szűrővizsgálatokat 50 éves kortól ajánljuk. Ahol a családi korelőzmény szerint magasabb a kialakulás lehetősége, ott hamarabb el kell kezdeni a szűrést

– mutatott rá. Csató Szilárd onkológus szakorvos is elsősorban a készülék fontosságát méltatta. „Európa és Románia szinten is a nők esetében a melldaganatok foglalják el az első helyet úgy az előfordulás, mint az elhalálozás terén. Ezért is fontos, hogy idejében kezdődjenek el a szűrések” – érvelt a megelőzés mellett, hozzátéve, hogy

évente megyei szinten 100–150 mellrákos pácienst diagnosztizálnak.