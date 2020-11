A megyeháza oszlopcsarnokában tartották az alakuló ülést

Szabadtéren tették le az esküt • Fotó: Hargita Megye Tanácsa Sajtószolgálata

Az önkormányzat elnöki tisztségébe 2008 óta negyedik alkalommal választották meg az RMDSZ jelöltjét, Borboly Csabát, aki ezúttal az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ), a Szabad Emberek Pártja (POL), a Nemzeti Liberális Párt (PNL), az USR-PLUS Szövetség, a Szociáldemokrata Párt (PSD), a Pro Románia Párt (PRP), és a Népi Mozgalom Pártja (PMP) jelöltjeit múlta felül a választáson.

A 30 tagú testületben az RMDSZ kényelmes többséget, 19 helyet szerzett meg, az EMSZ 4, a PSD 3, míg a POL és a PNL is 2-2 képviselői tisztséghez jutott. Mint azt Borboly Csaba újraválasztott megyeitanács-elnök az eskütétel után kiemelte, az új mandátumban is az egyhangú döntések és a szolidaritás mentén kíván együtt dolgozni a képviselő-testülettel – tájékoztatott a megyei önkormányzat sajtószolgálata. ,,Hiszem, hogy döntéseink nagy részét egyetértésben tudjuk elfogadni az új mandátumban is. Településeink fejlődését tovább erősíthetjük a szolidaritás jegyében” – vélekedett Borboly. Megjegyezte, a különleges időkben különleges intézkedésekre van szükség, és mivel nem értek véget a kihívások, az új testületnek a megváltozott helyzetben kell eredményeket elérnie.