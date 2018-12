A magas foglalkoztatási támogatás miatt nagyobb a kockázat is

Képünk illusztráció • Fotó: Gábos Albin

Kelemen Tibor, a Kovászna megyei munkaerő-elhelyező ügynökség igazgatója elmondta, amióta megkétszerezték a foglalkoztatási támogatást, az igénylők száma is megkétszereződött. Mint ismeretes, egy évig havi ötszáz eurós támogatást kapnak az államtól azok a munkáltatók, akik pályakezdőket, tartósan munkanélkülieket, 45 év feletti munkanélkülieket, nyugdíj előtt állókat, fogyatékkal élőket alkalmaznak, azzal a feltétellel, hogy másfél évig fenntartják a munkaviszonyt.

A támogatás korábban nem haladta meg a 900 lejt. Idén – az emelés hatására – csak Kovászna megyében 300 cég igényelt ilyen támogatást, miközben egy évvel ezelőtt 100–150 között volt a kedvezményezettek száma.

A háromszéki ügynökség a kifizetéseik 45 százalékát fordítja foglalkoztatási támogatásokra, holott egy évvel ezelőtt ez az arány nem haladta meg a 20 százalékot.

Kelemen Tibor hangsúlyozta, attól tartanak, hogy ha a munkavállalók szerződést szegnek, nehezen tudják behajtani tőlük ezeket az összegeket. Az igazgató kifejtette, egy évig folyósítják a havi 2250 lejt, utána még egy fél évig fenn kell tartani a munkaviszonyt. Ha az alkalmazott időközben meggondolja magát, és például elmegy külföldre, vissza kell fizetnie a felvett támogatás teljes összegét.

Annak ellenére, hogy a munkavállaló nettó 1500 lejt kap kézbe, a bruttó 2250 lejt kell visszafizetnie, ha szerződést szeg.

Ha az ügynökség nem tudja behajtani a pénzt, a számvevőszék a hivatalnokokkal fizetteti ki, „az ő zsebük bánja” – mondta Kelemen Tibor. Próbálják kivédeni a hasonló eseteket, a finanszírozási szerződés aláírásakor megértetni, hogy a pénzt vissza kell fizetni, ha nem tartják be a feltételeket.

Jelenleg 15 magánszemélytől próbálják behajtani a tartozást, holott ezek elenyészően kevés összegek. Általában azt történt, hogy a finanszírozott képzést hagyták ott félidőben egy külföldi munka kedvéért, így az átlag 500 lejes költséget kellene visszafizessék. Az is előfordult, hogy a munkanélküli segélyt vették fel, és párhuzamosan külföldön jövedelemre tettek szert. Mivel külföldre távoztak, a családtól kérik a pénzt, havi 50 lejes részletben törlesztetik.

Sokszor három év alatt tudják a kinnlevőséget visszafizettetni, a kényszervégrehajtásig is eljutnak. Ez az időszak azért is fontos, mert utána elévül az adósság, és szintén az ügynökség alkalmazottaitól hajtják be. Kelemen Tibor rámutatott, továbbra is a munkaerőhiány a legégetőbb gond, évekkel ezelőtt még sorban álltak a munkavállalók a gyárak kapuiban, most már alig találnak munkást. Ez visszafogja a gazdasági fejlődést, hiszen a vállalkozók nincs, akivel dolgozzanak. Ezért is próbálják különböző foglalkoztatási támogatásokkal segíteni őket, hogy nagyobb bért adhassanak az alkalmazottaiknak.