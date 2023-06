A legjobbak jutottak tovább a Székely Vágta előfutamain

Az időjárás is a futamokhoz igazodott a Székely Vágta első napjának legizgalmasabb mozzanata előtt: az előfutamokra vékony felhőréteg képződött, így is kímélve a lovasokat a hőségtől, elősegítve a könnyebb versenyzést. A futamokon végül tizenkét lovas állt rajthoz a Székely Vágta futamban, és tizenhét a Góbé futamon. Szotyor lovasa saját döntése alapján lépett vissza a Székely Vágta futamból – számol be a Székely Vágta kommunikációs csapta.