A legjobb alkalom arra, hogy részleteiben is megismerje Nagy Imre munkásságát

Balról: Ráduly Róbert Kálmán, Szücs György, Szabó András és Gyarmati Zsolt • Fotó: Gecse Noémi

Nagyszabású rendezvénysorozattal emlékeznek meg Csíkszeredában Nagy Imre festőművész születésének 125-ik évfordulójáról – ismertette csütörtökön sajtótájékoztatón Gyarmati Zsolt, a Csíki Székely Múzeum igazgatója.

Zsögödi Nagy Imre 125 címmel május 15-én délután hat órakor a zsögödi Nagy Imre Galériában nyílik tárlat. Szabó András muzeológus, a Nagy Imre-hagyaték kurátora elmondta, évfordulós kiállítás révén úgy próbálta felépíteni a tárlatot, hogy a művészről, a családjáról, művészi indulásáról és a kortársak arcképsorából válogatott művekkel mutassa be, milyen környezetében élt, alkotott Nagy Imre.

HIRDETÉS

Május 16-án délután hat órától a Mikó-vár udvarán mutatják be Bács Béla János és Ráduly Róbert Kálmán könyvét, amely a Der Mahler Nagy Imre − A székely festő és az erdélyi szászok 1925-1935 − Emil Witting regényrészleteivel címet viseli. A csütörtöki sajtótájékoztatón a könyv születéséről Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda polgármestere elmondta, Bács Béla János műfordító hozzálátott azon, Nagy Imre feljegyzéseiben szereplő mondat tisztázásához, miszerint Emil Witting regényt készül írni róla. Mint a kutatómunka során kiderült, a regénynek csak néhány részlete született meg, amelyeket a könyvben össze is gyűjtöttek. Az egyik részlet eddig nem volt ismert, nem is szerepelt a Witting-hagyatékban. A regényben az író Nagy Imre alakja révén mutatta volna be a székelységet.

Nagy Imrét a szász közösség teljes mértékben befogadta és magáénak érezte, szemben a Kolozsvár-centrikus magyar közösséggel

− mondta a polgármester, aki a kiadvány második könyvében részletesen taglalja a festő munkásságának 1925 és 1935 közötti időszakát, Nagy Imre és a szász közösség viszonyát. A kötetben több újdonság szerepel,

felkutatták a Brassóban Nagy Imréről megjelent cikkeket, amelyek magyar nyelven először olvashatók.

Művészettörténeti, irodalomtörténeti és a székelység története szempontjából is fontosak lesznek a jövő heti rendezvények – értékelte a polgármester.