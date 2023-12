A látását elveszítette, mégis bátran, széles mosollyal vág neki az új évnek a tizenegy éves borszéki kislány

A valódinál is sziporkázóbb képzeletbeli karácsonyfát díszített idén a tizenegy éves Lucaci Szende, aki kétoldali ideghártya-daganat következtében közel két évvel ezelőtt teljesen elveszítette látását. A borszéki kislány nyolc évig küzdött a betegséggel, többszöri kemoterápia és sugárkezelés után azonban az orvosok kénytelenek voltak eltávolítani mindkét szemét, hogy megmenthessék az életét. Szende és édesanyja közösen meséltek megpróbáltatásokról, sikerekről és arról, hogyan élik most a mindennapjaikat.

Már ekkor szembesültek a ténnyel, hogy látássérült lesz, ugyanis a bal szemén levő, gyorsan terjedő daganatok kimetszésével a szemet is el kellett távolítani. Ezután évekig tartó, több rendbéli kemo- és sugárterápia következett Kolozsváron, 2017-ben az orvosok azonban újabb gócot fedeztek fel, ezúttal Szende jobb szemén. A többszöri lézerkezelés ellenére egy év után is növekedett a daganat, ezért újabb kemoterápiás kezeléssel próbálták megmenteni a látását – ekkor már a budapesti klinikán reménykedtek a gyógyulásában. Hosszas eljárások követték egymást, végül

Magabiztosságból nincs hiány

„Soha nem voltam olyan boldog, mint amikor megszületett. Emlékszem, nagyon vártam azt a pillanatot, amikor először láthatta a karácsonyfát. Még most is elérzékenyülök, hogy nem láthatja a kidíszített házakat, de ő nem kesereg, mint mindenhez, ehhez is optimistán áll hozzá” – fogalmazott az édesanya, Bajkó Mónika, hiszen Szende már pici korában is bebizonyította, hogy mindenkinél erősebb. A kislánynak már most is határozott céljai és vágyai vannak,