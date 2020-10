A kormány által biztosított táblagépek is olyanok, mint a tankönyvek többsége: vissza kell adni őket

Kevesebb diák igényelte a táblagépet, miután kiderült, hogy csak kölcsön kapják azokat • Fotó: 123RF

Maros megyében Mezőbodon oktatási intézményében, a marosvásárhelyi Alexandru Papiu Ilarian Főgimnáziumban, illetve a Szentjánosbogár óvodában zajlik jelenleg intézményes szinten vörös forgatókönyv szerint az oktatás a koronavírus esetszámok alakulása miatt. Hargita megyében minden tanintézet kikerült a „vörös zónából”, a megye 423 oktatási egysége közül 284 a zöld járványügyi forgatókönyv szerint működik ezen a héten, 139 iskola pedig a sárga forgatókönyv szerint hibrid módszer alapján oktatnak.

Még kilencezer táblagép érkezhet

A nyáron sokan igényelték a kormány által megígért táblagépeket, de amint kiderült, hogy

vissza kell adni azokat használat után, és szerződést kell kötni rájuk, így ha elromlik, akkor a diák, illetve a családja felel érte, már nem volt olyan sok igénylés.

A kormány által beszerzett digitális eszközöket az iskoláknak adják át a tanfelügyelőségek, és a tanintézmény leltárában fog nyilvántartásba kerülni. Az iskola pedig haszon-kölcsönszerződéssel adja ki a diákoknak, akiknek valóban szükségük van rá, és miután lejár az iskola, vissza kell adniuk azt – tájékoztatott Illés Ildikó, Maros megye főtanfelügyelő helyettese.

Maros megyébe eddig 9776 táblagép érkezett meg a kormányprogram keretében, és nagy részét szét is osztották a szükségletek függvényében a megye iskolái között.

Még van néhány eszköz, amelyek ezután kerülnek szétosztásra – magyarázta a főtanfelügyelő-helyettes. „Voltak olyan tanintézmények, amelyek kaptak az önkormányzattól táblagépeket, ezek közül a legtöbben nem igényelték a kormánytól, de akadt néhány, amely így is kérte. Az ígéretek szerint még fog kapni Maros megye kilencezer táblagépet. De

az iskola is pályázhat a polgármesteri hivatallal együtt digitális eszközökre, illetve a tanfelügyelőséggel közösen, ha nincs pénze az önkormányzatnak.

Európai uniós programok keretében pályázhatnak az iskolák táblagépekre, informatikai eszközökre, illetve fertőtlenítőszerekre, egészségügyi konténerekre, mobil toalettekre” – tette hozzá a tanfelügyelőség magyar vezetője.

Az iskolának is van tartaléka

Hargita megyében jelenleg nincs olyan település, ahol a járványügyi helyzet megkövetelné a vörös forgatókönyvet, viszont vannak tanintézetek, ahol az intézmény vezetőtanácsa a nagy létszám vagy a járvány terjedése miatt úgy döntött, osztályok vagy intézmény szintjén digitális oktatásra áll át. A csíkszeredai Nagy István Művészeti Középiskolában péntektől, a József Attila Általános Iskola három elemi osztályában hétfőtől egészen október 23-ig zajlik online az oktatás, illetve az ötödik, hatodik és hetedik osztályokban hibrid oktatás zajlik, de a Petőfi Sándor Általános Iskolában és az Octavian Goga Főgimnáziumban is átállnak a digitális tanrendre.

Ferencz-Salamon Alpár, a József Attila Általános Iskola igazgatójától megtudtuk, megvannak az online oktatáshoz szükséges feltételek, eszközök azokban az osztályokban, ahol a diákok most nem vehetnek részt személyesen az órákon, de az ötödik-hetedik osztályok is hibrid módszerrel tanulnak, azaz fele online, fele személyes jelenléttel. A családok szociális és társadalmi helyzetétől is függ az, hogy ki, hogyan tud bekapcsolódni.

Mi is jeleztük a tanfelügyelőségen keresztül a táblagépek iránti igényünket, a beharangozott 250 ezer táblagép-programra is, de még nem érkeztek meg az eszközök. Az iskolának van húsz régebbi, de működő táblagépe, amelyeket adott esetben a diákok rendelkezésére tudunk bocsátani. Ehhez természetesen megosztható mobilnet vagy wifi is szükséges

– tudtuk meg az iskola igazgatójától. A kormányprogram által beharangozott 250 ezer táblagép egy része érkezett meg csupán az iskolákba,

a többire még nem sikerült a közbeszerzési eljárás végére jutnia a kormánynak, így az igénylések egy része még nem ért célba.

Az ígéretek szerint a diákoknak még szeptember 14-e előtt meg kellett volna kapniuk a gépeket. Az oktatási miniszter, Monica Anisie nyilatkozata szerint az első licit eredményeként 82 ezer, a második után 109 ezer táblagépet sikerült megrendelni, a többire még várni kell a beszerzési eljárás elhúzódása miatt.