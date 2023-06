A korábbinál biztonságosabb parkoló épült Szentegyházán

Az elöljáró kifejtette, tervek készültek a parkoló melletti, egykori községháza rendbetételéhez is, ám azokból kiderült, hogy ázik az épület talapzata. Éppen ezért

Emellett a volt községháza épületébe be kellett vezetni az ivóvizet is. Ezt követően – mostanra –

kockakővel burkolták az autóbuszok megállására is alkalmas teret, körülötte zöldövezetet alakítottak ki, ahol pihenésre is van lehetőség.

Egy másik újítás, hogy lezárták a parkoló azon kijáratát, amely a 13A jelzésű országútra nyílik. Ez a megoldás nemcsak az autósok, hanem a gyalogosok biztonsága szempontjából is fontos volt, hiszen a közelben egy átjáró is található a forgalmas országúton. Most már csak a Május 1. utcából lehet betérni a parkolóba és onnan ki az utcába.

Lőrincz Csaba közölte, csak kisebb munkálatok vannak hátra a helyszín átadásáig, ennek részeként egyebek mellett a vezetékek földbehelyezése miatt felásott Május 1. utcát kell helyreállítani.