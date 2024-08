A könyv, amit útravalóként kapnak a végzős diákok

Néhány gondolat a kiadványokról

A sorozat első kötete egy nagytusnádi származású történésznek, Kocsis Lajosnak a munkája, aki egy speciálisan csíki székely vagyonnak („revendikált”), a Csíki Magánjavak történetének egy több százéves visszatekintését, krónikáját tárja elénk. A sorozat második kötete Tivai Nagy Imre: Emlékezés régi csíkiakról című könyve, amely egy évszázaddal ezelőtt a Csíki Lapokban közölt karcolatok, írások. Fellapozva, minden bizonnyal másképp tekintünk városunkra, térségünkre, más színben látjuk a Szék útját vagy éppenséggel a több évszázadra visszanyúló örmény-székely barátságot.

A sorozat harmadik kötete A halálra ítélt zászlóalj volt, 2010-ben. A szerzőt, Sebő Ödönt 1942 decemberében avatták hadnaggyá a Ludovika Akadémián. Katonai pályafutását az erdélyi hadszíntéren kezdte a 32. határvadász-zászlóaljnál. 1944. augusztus 28-án német parancsnokság alá akarták rendelni, hogy visszavonulásukat fedezze. Ezzel a paranccsal szembeszegülve az ezeréves magyar határon rendezkedett be védelemre a gyimesbükki helyőrség parancsnokaként. A könyv három kiadást is megért, ma is ritkaságnak számít, nehéz megtalálni.