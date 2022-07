A kistérséget fejleszti a Maros menti Leader Egyesület

A Maros menti Leader Egyesületnek öt község a tagja: Marosszentgyörgy, Nagyernye, Gernyeszeg, Marossárpatak és Vajdaszentivány. Az egyesület Marosszentgyörgyön tartotta legutóbbi tanácskozását, ahol a jelenlevő polgármesterek a prioritásokról, a legsürgősebb teendőkről egyeztettek, illetve számot vetettek az eddigi eredményeikről is.

„Ez egy hasznos társulás volt eddig is, amely által Marosszentgyörgy esetében több kisebb-nagyobb pályázatot nyerhettünk meg: az Állomás utcai focipálya és öltözők megépítésére vonatkozót – amelynek a munkálatai már a vége felé járnak –, és a Máriaffi-kastély új kerítésének a megépítésével kapcsolatosat, amely az idén ősszel kezdődik el” – mondta Sófalvi Szabolcs Marosszentgyörgy polgármestere, hozzátéve, hogy traktor, utánfutó és víztartály vásárlására is sikeresen pályáztak, amelyeket már két éve útlocsolásra és fertőtlenítésre is használnak, illetve a közeljövőben újabb hasznos dolgokat vásárolnak a község gazdálkodásának a fejlesztése érdekében.