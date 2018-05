A kicsengetések öröme után kezdődhet az érettségi kijózanító valósága

Csíkszéken a Márton Áron Főgimnáziumban is lesz vizsgaközpont • Fotó: Gecse Noémi

Az oktatási minisztérium honlapján lévő vizsganaptár szerint

az érettségi első írásbeli vizsgáját június 25-én tartják román nyelv és irodalomból.

Egy nappal később anyanyelvből mérik fel a tanulók tudását. Június 27-én a szakosodás szerinti kötelező tantárgyból, június 28-án pedig a szaknak megfelelő választott tantárgyból kell vizsgázniuk a végzős diákoknak. Az eredményeket július 4-én teszik közzé 12 óráig, és ugyancsak aznap 20 óráig fogadják az óvásokat.

Az óvások elbírálása utáni végleges eredményeket július 9-én teszik közzé.

A képességeket felmérő kompetencia vizsgákat idén már februárban letudták a végzősök. A pótérettségire július 10. és 13. között lehet majd beiratkozni, a pótvizsgázó diákok pedig július 27-én jelentkezhetnek az pótérettségire. A pótérettségire írásbeli vizsgáit augusztus 20. és augusztus 23. között szervezik.

A megszokott gyakorlat szerint továbbra is kamerák felügyelnek a vizsgák helyszínéül szolgáló tantermekben, ezek az eszközök nemcsak képet, hanem hangot is rögzítenek. A diákokat figyelmeztetik írásbeli vizsgák előtt, hogy mobiltelefonokat és mindenféle csalásra alkalmas eszközt tilos bevinni a vizsgatermekbe, mert azok azonnali kizárást vonnak maguk után az érettségiről és a következő két vizsgaszesszióról is – számolt be lapunknak Bartolf Hedvig, a Hargita Megyei Tanfelügyelőség illetékese.

A Hargita megyei vizsgaközpontok helyszínei



A tanfelügyelőség tájékoztatása szerint a vizsgaközpontokban felvigyázó pedagógusok biztosítva vannak, továbbá az oktatók mellett rendőrök is felügyelnek a rendre. A vizsgaközpontok, azaz az írásbeli vizsgák helyszínei a következő tanintézetek lesznek Hargita megyében: Csíkszéken a Márton Áron Főgimnázium és a Joannes Kájoni Szakközépiskola. Udvarhelyszéken a Bányai János Szakközépiskola és a Kós Károly Szakközépiskola – utóbbihoz várják a székelykeresztúri végzősöket is, mivel ott nem lesz vizsgaközpont. Gyegyószéken a Salamon Ernő Gimnázium, Maroshévízen pedig a Mihai Eminescu Gimnázium. Az érettségire egyébként Hargita megyében 2342 végzős iratkozott be idén, ez a szám hasonló a tavalyihoz – tudtuk meg.