A Jóistenhez emelik énekükkel a híveket a tusnádfürdői egyházi kórus tagjai

Nemcsak felnőtt, hanem gyermek tagjai is vannak a tusnádfürdői egyházi kórusnak, amely 2011 óta teszi szebbé az ünnepi szentmisék liturgiáját. Folytatjuk csíkszéki egyházi kórusokat bemutató sorozatunkat.

A tusnádfürdői egyházi énekkar az idei Alcsíki Egyházi Kórustalálkozón • Fotó: Jánó Elemér

Hét évvel ezelőtt, 2011-ben alakult meg Tusnádfürdő jelenlegi egyházi kórusa az akkor oda helyezett Balázs-Hegedűs József plébános kezdeményezésére. Eleinte kevesebben, mintegy húsz fő énekelt a karban, köztük Virágh Imre, a jelenlegi karvezető. Mint arról beszámolt, eleinte a kántor vezette a kórust, majd felkérték őt ‒ mivel Gyulafehérváron tanult, illetve karnagyképzőt is végzett ‒, hogy vegye át ezt a munkát. Ahogy fogalmazott,

mivel a Jóisten élete folyamán olyan sokat segített, elhatározta, hogy az ő szolgálatára elvállalja ezt a feladatot, s amíg tehetsége engedi vezeti a kórust.

Régi énekeket is megszólaltatnak

Mint tőle megtudtuk, a kezdeti húsz személy mellé még további kilenc felnőtt énekes is csatlakozott a kórushoz, illetve kilenc kislányt is sikerült bevonnia mostanra. A felnőttek többségében középkorúak, nyolcan-nyolcan szopránban, négyen tenorban, kilencen pedig basszusban énekelnek.

A gyermekek elsősorban az ő hangjukra komponált introitusokat, zsoltárokat énekelnek, valamint egy-egy kórusmű szólórészének előadását is rá bízza a kislányokra. Ezzel is próbálja színesebbé tenni a kórusműveket

‒ magyarázta a karvezető. Azt is kiemelte, hogy habár frissítik repertoárjukat, ragaszkodnak ahhoz, hogy régi énekeket is megszólaltassanak, mivel azok sokakat megérintenek. Volt már rá példa, hogy idősek a szentmisék végén megvárták, hogy elmondják, milyen jó volt számukra hallani a régi Mária-énekeket.

Képzett kórustagok is vannak

A kórusművek begyakorlását a templom alatti hittanteremben szólampróbákkal kezdik, amikor pedig megfelelően elsajátították a szólamokat, összpróbát tartanak.

Nagy segítséget jelent a tanításban, hogy minden szólamban vagy egy-két szakképzett énekes is

‒ mutatott rá Virágh Imre. Azt is kifejtette, egy nagyobb nyári szünet után rendszerint augusztus végén látnak munkához, hogy a fürdőváros védőszentjének ünnepére, Kisboldogasszony napjára felkészülhessenek. Azt követően a nagyobb egyházi ünnepeken is szebbé teszik a liturgiát ‒ énekelnek karácsonykor, húsvétkor, pünkösdkor, Urunk mennybemenetele és Úrnapja ünnepén. Emellett

a plébánia felavatási ünnepségén, de a városnapi búcsús szentmiséken is énekükkel emelték Istenhez a híveket, az elmúlt években pedig közösen felléptek az Újtusnádi Pro Musica Fúvószenekarral március 15-ei ünnepségeken.

Tavaly Felvincre a református közösség hívta meg őket, mivel a plébánosuk korábban a marosújvári katolikus plébánián szolgált, amely Felvincet is ellátja. Szintén meghívták az énekkart a korábbi plébánosuk Tusnádfürdő előtti szolgálati helyére is: Szentkeresztbányán tavalyelőtt a Jézus Szíve búcsún énekeltek. Emellett évközi vasárnapokon is énekelnek, ha erre vonatkozó kérést kapnak a plébánostól, önkormányzattól.

Nincs szükség külső motivációra

Motiválni szinte nem is kell a kórustagokat, hiszen

amikor egy szép kórusművet megtanulnak, s látják, hogy azzal az embereket közelebb emelik a Jóistenhez, az már elegendő számukra, hogy kitartsanak a kóruséneklés mellett

‒ avatott be a karnagy. Azt is megjegyezte, nemcsak a próbákra, éneklésekre fordítanak időt, hanem az egymás megünneplésére és közös kirándulásokra is. Ezek az alkalmak pedig szintén hozzájárulnak ahhoz, hogy szívesen áldozzanak idejükből az önkéntes munkára, hogy jó szívvel töltsék együtt az időt énekkari társaikkal. Ahogy a kórusvezető rámutatott, a kirándulásaik, a jól sikerült fellépések mind meghatározó élmények a kórustagok életében.

Támogatott énekkar

A kórust a korábbi, illetve a jelenlegi plébános, Bilibók Géza is mindenben támogatja, ahogy a helyi önkormányzathoz is bármikor fordulhatnak segítségért. Emellett a tusnádfürdői első kórustalálkozó megrendezésekor anélkül, hogy bárki kérte volna, több helyi is felkereste a kántort, és lehetőségeihez képest adakozott a találkozó megszervezésére, illetve a tusnádi közbirtokosság, az Alcsík Kistérségi Társulás és a megyei önkormányzat is hozzájárult az esemény megszervezéséhez.

A szükséges eszközeik a rendelkezésre állnak: vannak fellépőruháik ‒ a gyermekeknek is ‒, mappáik és a kották másolása is megoldott. Ahogy a legtöbb kiadásukat, úgy az utazásuk biztosítását is a plébánia vállalja rendszerint. Dombi József sekrestyés pedig télen mindig befűti a hittantermet mire a próbára összegyűlnek, így minden feltétel adott, hogy gyakorolhassanak.

A kórus tagjai

Gyerekek: Száfta Orsolya, Butyka Eszter, Lázár Kincső, Gábor Krisztina, Száfta Andrea, Táncos Emma, Dósa Andrea, Felicitász Evelin, Kovács Johanna. Szoprán: Miklós Katalin, Sántha Angéla, Forró Ágota, Dánel Judith, Dósa Mária, Ambrus Melinda, Benedek Erzsébet, Száfta Gabriella. Alt: Benedekfi Emília, Kovács Edit, Balló Klára, Tóth Mária, Kosztándi Anna, Táncos Mónika, Fábián Mónika, Zolya Piroska. Tenor: Korodi Béla, Lőrinc Béla, Száfta András, Urkon András. Basszus: Hompoth Csaba, Kovács Csaba, Tulith Endre, Balló Miklós, Forró Ignác, Kristó Gábor, Száfta Tibor, Dánel Attila, Szász Elemér.