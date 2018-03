A jelentkezők számától függ, hány autóbuszt indítanak Marosvásárhelyre

Archív • Fotó: Veres Nándor

„Arra kérünk minden székelyt, hogy vegyenek részt a rendezvényen, hiszen ha mi magunk nem állunk ki magunkért, nem várhatjuk el, hogy mások is mellénk álljanak” – fogalmazott Tőke Ervin, az Erdélyi Magyar Néppárt országos alelnöke a keddi sajtótájékoztatón. Tiboldi László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács országos alelnöke arról beszélt, hogy abban reménykednek, nagy számú résztvevője lesz az eseménynek, és „megmutathatjuk, hogy vagyunk, hogy itthon vagyunk”.

Az autóbuszok az Erőss Zsolt Aréna parkolójából indulnak március 10-én 11.30-tól. A szervezők megkérik mindazokat, akik részt szeretnének venni a Székely Szabadság Napja rendezvényen, hogy legkésőbb csütörtök 16 óráig iratkozzanak fel a listára személyesen az EMNT Petőfi utcai székházában, vagy telefonon a 0762-248683-as telefonszámon. Fontos, hogy az érdeklődök időben jelezzék a részvételi szándékukat, mert a jelentkezők számának függvényében döntik el, hogy hány autóbuszt indítanak. Hargita megyéből nemcsak Csíkszeredából, hanem Szentegyházáról, Gyergyószentmiklósról és Székelyudvarhelyről is indítanak autóbuszjáratokat.

A zászlórudat is eltávolíttatná a prefektus



A keddi sajtótájékoztatón Tőke Ervin arról is említést tett, hogy a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal felszólította a csíkszeredai önkormányzatot, hogy távolíttassa el a Szabadság-térről az EMNP és az EMNT által felállított zászlórudat. „Kérést nyújtottam be a polgármesteri hivatalhoz az érintett terület bérlésére és urbanisztikai bizonylat kibocsátására. Szeretnénk törvényes megoldást erre a problémára” – fejtette ki Tőke Ervin.



Mint korábban beszámoltunk róla, 2016 júniusában szerették volna felvonni a székely zászlót új helyére, miután korábbi helyén a Márton Áron-szoborcsoportot állították fel, de nem sokáig loboghatott ott a kék-arany lobogó, mert a hatóságok elkobozták azt. Most pedig megtörténhet, hogy az üresen álló zászlórudat is el kell majd távolítaniuk a térről.