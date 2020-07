A járvány kényszerű velejárója: elodázott esküvők, rendezvények

A koronavírus-járvány miatt érvényben levő veszélyhelyzet előírásai szerint a magán jellegű beltéri rendezvények legmagasabb létszáma 20 fő lehet, míg a hasonló kültéri eseményeken is mindössze 50 személy vehet részt. Emiatt az idénre tervezett lakodalmak közül már rengeteg elmaradt, a hogyan továbbról rendezvényszervezőknél érdeklődtünk.

A betervezett lakodalmak jelentős része jövőre tolódik • Fotó: Pixabay

„Azt tapasztalom, hogy a bizonytalanság mellett a pénzügyi háttér és a külföldről érkező vendégek szempontjai is mérvadók: nem mindegy, hogy előzetesen hány fővel számoltak és ehhez képest mi változik, továbbá, hogy az meghívott rokon, barát be tud-e majd utazni Romániába korlátozások nélkül” – értékelte a helyzetet a tulajdonos.

A csíkszentkirályi Magic Moments rendezvénysátor aktív működése április-november időszakban zajlik, az idei szezonjuk pedig már az év első felében – néhány szabad péntek kivételével – teljesen be volt táblázva.

a külföldi vendégek miatt is kézenfekvő volt a halasztás, hiszen nehéz megjósolni, hogy melyik országban mikor és milyen korlátozásokat vezetnek be.

– mondta Noémi. Hozzátette, mostanra már sikerült mindent átszervezni, így ugyanazon a helyszínen egy év tolódással ugyan, de meg tudják tartani a lakodalmukat. Zsófia és párja szintén júliusra tervezte a nagy napot, az átszervezés miatt viszont ők is biztosabbnak látták a jövő évre való halasztást. Mint megjegyezte,

A szentegyházi Szépasszony rendezvénysátor esetében már a 2021-es év is zsúfolt volt a foglalások terén, de az idén nyárra betervezett események nyolcvan százalékának sikerült még helyet találni. „Gyakorlatilag ott tartunk, hogy most már kénytelenek vagyunk a 2022-őt javasolni, ami ugyan sokak számára ijesztő, de nincs szabad dátumunk ennél korábban.

Jövőben olyan is lesz, hogy péntek-szombat-vasárnap is tartunk lakodalmat, de akár hétfői vagy szerdai napokra is vannak már foglalásaink

– közölték megkeresésünkre. Kiemelték, vannak, akik semmiképp nem engedték el az őszi lakodalom-tervüket, de amíg konkrét információt nem lehet tudni a korlátozások feloldásáról, addig óvatosan kezelik ők is a meglévő foglalásokat.

Hiába lesz erős a jövő évünk, az idei kimaradást már semmi nem fogja visszahozni

– tették hozzá.

Máshol felemásan

A székelyudvarhelyi Park Étterem esetében eddig egyetlen lakodalmas foglalást sem mondtak le végérvényesen. „Az áprilisi, májusi, júniusi és júliusi lakodalmak kivétel nélkül áttevődtek jövőre, az őszi események pedig még nem kerültek szóba” – jelentette ki Nagy Levente. Az üzemeltetőtől megtudtuk, volt, aki bejelentette: egyelőre lemondja az eseményt, de az előleget nem kérte vissza, mert egy későbbi időpontban meg szeretné tartani a lakodalmat. Ő is megjegyezte, hogy

sok esetben a külföldről érkező vendégek miatt nehézkes a megfelelő időpontválasztás, de a változó intézkedések miatt ők sem tudnak hónapokra előre betartható ígéreteket tenni.

„A 2021-re tervezett és az idénről átszervezett lakodalmak miatt telített szezonnak nézünk majd mi is elébe” – összegezte.