A hit és a megerősödés helyszíne lesz a Szelterszen a magyar állam támogatásával épülő ifjúsági ház

Ötven személy elszállásolására alkalmas, kápolnával is rendelkező ifjúsági házat építtet a Szentegyházához közeli Szelterszen a Gyulafehérvári Főegyházmegye, ahol a megkezdett kivitelezést tekintették meg pénteken. Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára nagyon fontosnak nevezte a projektet, ugyanakkor a magyar kormány támogatásáról biztosította a jelenlévőket.

Mára a majdani létesítmény falait is sikerült felhúzni.

a helyszín kiválasztása után megvásárolhatták a telket a Szent Gellért Alapítványtól, valamint egy magánszemélytől, így idén el is kezdődhetett az építkezés.

Kétszintes, tíz szobás, ötven személy elszállásolására alkalmas, kápolnával is rendelkező ifjúsági ház épül Szelterszen, amelynek tulajdonosa a Gyulafehérvári Főegyházmegye, üzemeltetője pedig a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség lesz.

Tamás Huba azt is elárulta, hogy a pálos atyák kérésére Boldog Özséb lesz a hely védőszentje.

az áldott találkozások helyszíne kell legyen, ahol örömüket, szomorúságukat és nehézségeiket is megoszthatják a fiatalok, ahol bátoríthatják egymást és a jövőbe tekintenek.

A magyar kormány újabb összeggel támogatja az ifjúsági ház megvalósítását, így folytatódhat az építkezés – hozta el a jó hírt Soltész Miklós. Az államtitkár azt kérte a fiataloktól, hogy a nyaralások, szerelmek, barátságok, találkozások helyszíne mellett a keresztény értékek helyszíne is legyen a létesítmény, ahol

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke szerint a hit az, ami közelebb tudja hozni egymáshoz a fiatalokat, ezért is fontos ez a beruházás. Hozzátette, intézményük is támogatja kivitelezést.

Kovács Gergely érsek rámutatott, az épület akkor igazán értékes, ha sikerül megtölteni azt élettel, erre pedig megvan a remény, hiszen már az ünneplésre is számos pap és fiatal jött el. Úgy érzi ő is, hogy

Jelentős hozzájárulás



Soltész Miklós, a magyar Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára lapunknak elmondta, hogy Magyarország Kormánya először 150 millió forinttal támogatta a projektet, amiből az építkezéshez szükséges telket lehetett megvásárolni, valamint a tervek és egyéb dokumentációk is elkészülhettek. A már elkezdett megvalósítás folytatásához ismét segítség érkezik a magyar államtól, ezúttal 305 millió forintról van szó. „Az erdélyi katolikus ifjúságnak ugyan több olyan helyszíne volt, ahol tudnak találkozni, de ilyen nem, ami teljesen az övék, ami teljesen a lelkigyakorlatokat, a közösségépítést és az ifjúsági vezetőképzést szolgálhatja” – mondta az államtitkár. Külön kiemelte a helyszín gyönyörű adottságait, valamint azt, hogy a létesítmény szomszédságában van a Szent Gellért Rehabilitációs és Rekreációs Ház, ahol gyakran jelen vannak fogyatékkal élő fiatalok is. Utóbbi azért fontos, mert így az egészséges fiatalok találkozhatnak társaikkal, ez pedig jelentősen hozzájárul a nevelésükhöz, fejlődésükhöz. „Szent Gellért itt találkozik Boldog Özsébbel, akik a magyar kereszténység meghatározó alakjai” – fogalmazott Soltész Miklós. Hozzátette, új lendületet kapott a Gyulafehérvári Főegyházmegye is, amely maximálisan támogatja a megvalósítást Az államtitkár biztos benne, hogy az egyházmegye egész közösségének javát fogja szolgálni az új ifjúsági ház.