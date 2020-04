A helyi közszolgáltatók adminisztratív kérdéseiről döntöttek Gyergyószentmiklóson

Közel 20 napirendi pontot vitattak meg csütörtökön délután a gyergyószentmiklósi képviselő-testület tagjai. A járvány elleni óvintézkedés miatt ez az ülés is online zajlott, mindenki lakásában, vagy irodájában ülve vett részt ezen, szólt hozzá és szavazott.

• Fotó: Gergely Imre

A Gyergyószentmiklósi városi képviselő-testület eldöntötte: élelmiszerekkel segítik azokat, akik a járvány miatt elveszítették állásukat, technikai munkanélküliségbe kényszerültek, azaz részben vagy akár teljesen jövedelem nélkül maradtak. Leszögezték, hogy ez azokra vonatkozik, akik a járvány előtt hivatalos munkahellyel rendelkeztek.

Elfogadták az önkormányzati tulajdonú Vitalissima Kft. 2020-as évi költségvetését, A cég, amely kizárólag a városháza megrendelésére, közhasznú munkák elvégzését folytatja 698 ezer lejes bevétellel és 620 ezer lejes kiadással számol ebben az évben. A Vitalissima anyagi helyzete stabilizálódott, a következő években is növekedéssel számolnak – mondta el Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere.

Helyi Hőszolgáltató Közmű lett a hivatalos neve mostantól a városi hőszolgáltatónak: eddig megfelelő határozat hiányában csak román megnevezése létezett, mostantól magyarul is használhatja (használnia is kell) a nevét. A rövidítése: HHK.

Az Építő utcában épülő szabadidőpark lassan elkészül, és a munkálat több, mint 100 ezer lejjel kevesebbe került a tervezettnél. Ezt az összeget vissza kellett volna utalni a finanszírozását támogató Európai Uniónak. A városháza azonban kiegészítést javasolt, és jóváhagyást kapott, hogy az összeg terhére egy másik fejlesztést is megvalósítson: egy 70 méter mély kutat fúrnak, és ez biztosítja majd a park vízellátását, ugyanakkor egy gépet is vásárolnak, ami szintén a part karbantartására lesz alkalmas. Erről is döntöttek a képviselők.

Újra meglapították a Gyervíz helyi víz- és csatornázási közszolgáltatási céget, amely a városi ivóvíz- és csatornaszolgáltatást fogja átvenni a GO Rt-től.

Erre már márciusban egyszer sor került, de a prefektúra egy procedurális hibát észlelt. Most ennek eleget téve újra megtörtént a vállalat létrehozása.

A testület nagy egyöntetűen utasította el a Békás-szoros-Nagyhagymás Nemzeti Park kérését, miszerint a város adjon át számára adminisztrálásba egy 2,5 hektáros területet (ahol korábban sípályát tervezett az önkormányzat). Itt egy erdei gyümölcs ültetvényt létesítettek volna, azzal a meggondolással, hogy az itt termő táplálék a környékbeli medvéket jóllakassa, és ne legyen okuk a lakott területen kószálni élelmet keresve.

A képviselők ugyan nem fejtették ki, hogy miért, de nem találták jó ötletnek ezt, és leszavazták a kezdeményezést.