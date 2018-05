A helyesírási verseny Kárpát-medencei döntőjébe jutott a csíkszentsimoni lány

Darvas Teréz Katalin hamarosan Budapestre utazik. Kolléganőnk készítette fel • Fotó: Tamás Attila

A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny helyi és megyei kiírását követően április 13–15. között rendezték meg a megmérettetés országos szakaszát Kolozsváron.

A vetélkedőn 14 megye legjobb V-VIII. osztályos helyesírói mérték össze tudásukat, a díjazáson pedig minden évfolyam legjobb öt diákja részesült jutalomban.

A versenyszabályzat alapján az országos verseny első három helyezettjei (évfolyamonként 3–3) képviselik majd Romániát a Kárpát-medencei döntőn, amelyet május 26-án tartanak Budapesten.

HIRDETÉS

Az ötödik osztályosok évfolyamában a csíkszentsimoni Endes József Általános Iskola diákja, Darvas Teréz Katalin végzett az első helyen,

így ő is elutazhat jövő hónapban a magyar fővárosba. A versenyre való felkészülésről és az elért eredményekről a minap beszélgettünk a szentsimoni lánnyal és felkészítő tanárával, Ravasz Rékával, a Csíki Hírlap korrektorával.

A rendkívül szerény, ám céltudatos lány elmondása szerint izgalmas és nehéz versenyen van túl, hiszen „hivatalból” – például a megjelenésért – nem kaptak semmit, minden egyes pontszámért teljesíteni kellett. Mint mondta, a verseny első felében egy 40 pontot érő tollbamondást írtak, ezt követően pedig egy feladatlapot kellett megoldaniuk, amely 60 pontot ért, így összesen 100 pontot lehetett elérni.

A tollbamondáson például csak egyetlen hibát vétett, így szinte maximális pontszámmal nyerte meg az első helyet.

A díjazáson azt mondták nekünk, hogy akik idáig eljutottak, a helyesírási szabályokat biztosan ismerik, és csak a figyelmetlenség miatt tévedünk. Ezért a Kárpát-medencei döntőre azt kell leginkább gyakorolni, hogy minél jobban oda tudjunk figyelni a kapott feladatokra

– tette hozzá a szentsimoni lány, aki kitért arra is, milyen sokat készült a versenyre, ezt pedig felkésztő tanára is megerősítette.

„Együtt készültünk a helyi szakasz után, de otthon is rengeteget gyakorolt. Órák után tartottam egy pár felkészítőt, és házi feladatokat adtam, főként az egybeírás és különírás témájában. Könnyű volt vele dolgozni, mivel már akkor nagyon felkészült volt, amikor elkezdtünk együtt dolgozni. Ez részben annak is köszönhető, hogy nagyon sokat olvas, a másik oka pedig az, hogy szeret a helyesírással foglalkozni. A feladatokat nem tehernek tekintette, hanem élvezettel oldotta meg őket. Sokszor annyi megoldott feladatot hozott be az iskolába, hogy nem is tudtam másnapra kijavítani. Mindenképpen dicséretes a hozzáállása, és jó, hogy vannak fiatalok, akik ilyen lelkesen foglalkoznak a helyesírással” – emelte ki Ravasz Réka.

Darvas Teréz Katalin beszélgetésünk végén megemlítette, az elismerés mellett annak is örül, hogy Budapestre látogathat a döntő alkalmával, hiszen korábban sohasem járt ott, de régóta szeretné látni a fővárost.