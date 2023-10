A hatóságok számára is hasznot hozott az üzemanyagot és gázt forgalmazó egységek ellenőrzése

Augusztus vége, a crevediai tragédia óta számos hatóság ellenőrzi a benzinkutakat, gázt forgalmazó töltőállomásokat, gázpalackokat szállító és forgalmazó vállalkozásokat, illetve cseppfolyósított gázt használó vállalatokat országszerte, így Hargita megyében is. Az ellenőrzések kezdete óta a megyében kirótt bírságok értéke eléri a 400 ezer lejt, de az ankétok járulékos hasznot hoztak a hatóságok számára is. Nem, nem azt, amire esetleg gondolhatnánk!

Volt, ahol a vészkijárat nem volt ellátva a törvény által megkövetelt jelzőfénnyel, illetve az arra mutató irányjelzések is hiányoztak, máshol a tűz esetén alkalmazandó intézkedési és menekülési tervek hiányoztak, vagy nem megfelelően tárolták az árut, eltorlaszolva azokkal a vészkijáratot. Akadt olyan üzlethelyiség is, amelyre a működtetők nem rendelkeztek tűzvédelmi engedéllyel, de olyan is, ahol elmulasztották megtartani a munkavédelmi felkészítőket, illetve nem rendelkeztek megfelelő védőfelszereléssel. A gázpalackok védőtömítés nélküli tárolása miatt is bírságoltak a hatóságok, valamint azért is, mert a gázpalackok fémpolcait nem csatlakoztatták a földelési hálózathoz.