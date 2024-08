A gólyák már elindulhattak, a fecskék csak készülődnek

A közösségi oldalakon kisebb vita alakult ki a napokban annak kapcsán, hogy mikor kelnek útra a vándormadarak és miért üres már most, augusztus közepén a tömbház ablakában levő fecskefészek. A fecskék és gólyák vonulásáról, szokásairól a Milvus szakembere osztotta meg a legfőbb tudnivalókat.

A napokban jelezték a lengyel kollégák, hogy egy nyomkövetővel ellátott gólyájuk Segesvár környékén tartózkodik, nézzük meg mi van vele. Meg is találtuk egy villanyoszlop tövében, sajnos elpusztulva, megütötte az áram. A helyiek azt mesélték, hogy a hét elején több száz gólya volt a környéken leszállva, ahol megpihentek, és indultak tovább, Afrikába.”

A szakértő elmondta, hogy a gólyák általában augusztus végéig elindulnak, de azelőtt is elhagyhatják a fészküket, csoportosan ülnek erdőszéli fák ágain, készülődve.

Vannak olyan gólyák is, amelyek csak szeptemberben vagy októberben mennek el. Ez akkor történik meg, ha a fiókák későn keltek ki, augusztusban még a fészekben vannak, vagy sérült, beteg a madár. „Olyan gólyák is vannak, amelyek itthon maradnak és sikeresen áttelelnek, több ilyen bejelentést is kaptunk már az elmúlt években.”

Nem a víz alatt telelnek

A Milvus vezetője elmondta, hogy a nálunk gyakran előforduló fecskefajok – füsti-, molnár- és partifecske – augusztus végén, szeptember elején indulnak el Afrikába. De azelőtt már, akárcsak a gólyák, készülődnek.