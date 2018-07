A gitár minden „árnyalata” Marosvásárhelyen

Beke István, a fesztivál főszervezője, maga is gitárművész. Archív • Fotó: Pál Árpád

Óriásplakátok hirdetik Marosvásárhelyen, hogy közeledik a klasszikus gitárfesztivál, amely évről évre lehetőséget ad a marosvásárhelyieknek, hogy nemzetközi gitárvirtuózokot hallgassak élőben, ráadásul ingyenesen. Idén 11 ország elismert művészeit látja vendégül a rendezvény:

Hollandia, Franciaország, Spanyolország, Görögország, Magyarország, Oroszország, Olaszország, Argentína, Ausztria, Venezuela és Románia legjobb gitárosai lépnek fel Marosvásárhelyen.

A hatnapos rendezvény az egyéni előadások (klasszikus gitár, dzsessz, flamenco, fingerpicking) különböző kamarazenei és dzsessz koncerteket,

fiatal tehetségek bemutatkozását, mesterkurzusokat, különböző szakmai beszélgetéseket, modern és régi hangszerek kiállítását kínálja

– tudtuk meg Beke István Ferenc főszervezőtől. „Főleg a kamrazenei produkcióra fektettünk hangsúlyt idén, így rengeteg gitár duó, trió, gitár–bandoleon duóra számíthat a közönség. A fesztivál fő meghívottja is egy trió: két gitár, egy nagybőgő, a hollandiai Rosenberg trióról van szó, ők először koncerteznek Romániában, amúgy meghódították az egész világot a gypsy swing stílusukkal, jelenleg is a legnagyobb fesztiválok fellépői. Ők nyitják amúgy a fesztivált augusztus 7-én” – mondta Beke István Ferenc. A főszervező hozzátette:

a nyitókoncertet és a szerda esti koncertet a marosvásárhelyi várba tervezik, csak eső esetén kerül át a Kultúrpalotába, a többi fő koncert helyszíne eleve a Kultúrpalota nagy és kisterme, de lesz két koncert a G. Caféban is.

A mesterkurzusok – mert erről is szól a Harmonia Cordis Egyesület rendezvénye – a szokásos módon a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen zajlanak, ahol idei újdonságként egy szakmai megbeszélés is lesz román-magyar kulturális, alkotói együttélés Marosvásárhelyen tematikában. „Arról beszélünk majd, hogy a klasszikus gitár mikor jelent meg Marosvásárhelyen és hogyan fejlődött, hogyan jutottunk el például oda, hogy jövőre a Harmonia Cordis fesztivál egy nemzetközi versenykörforgásba kerül, amelyben 17 ország 17 fesztiváljának résztvevői versenyeznek. Mi képviseljük ebben az egészben Romániát” – mutatott rá a főszervező, aki amúgy maga is gitárművész, több díjat is nyert romániai és nemzetközi klasszikus gitárversenyeken és őt is láthatjuk fellépni az augusztus eleji fesztiválon. A rendezvényen amúgy nem csak klasszikus gitárokat szólaltatnak majd meg, a szervezők igyekeznek a gitár nagyon sok árnyalatát, fajtáját, esetleg elődjét elhozni: szólógitár, ritmusgitár, dzsesszgitár, és egyéb spéci gitár is lesz majd.