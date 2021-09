A felső-marosmentiek összetartozásáról szólt a Mente Fesztivál

Nem mindennapi módon, a temesvári Csíky Gergely Állami Magyar Színház előadásával vette kezdetét a Mente Fesztivál Marosfelfaluban. A kultúrotthonban bemutatott Zeppelin grófné esete a stílbútorral című darab iránt akkora volt az érdeklődés, hogy a regisztrációt már napokkal az előadás előtt le kellett zárni – számolt be a Székelyhonnak Kovács János szervező, aki azt is elmondta, eredetileg tavaly szerették volna megszervezni a Felső-Marosmente magyar napjait, de a világjárvány közbeszólt, meghiúsította azt.

Ezért ezt az ideit nulladik fesztiválnak nevezik, annál is inkább, hogy a járvány még nem múlt el, megszorítások, szabályok vannak most is érvényben, amiket figyelembe kellett venni a szervezéskor.

Húszezernél több magyar él Szászrégenben és környékén, ezt a magyar közösséget szeretnénk összehozni, ugyanakkor hírt adni a Felső-Marosmentéről, a magyar településekről, ezek sajátosságairól, értékeiről

– részletezte a szervező.

Néphagyomány, gyermekfoglalkozások, gulyásfőző verseny

A Pro Feelfolu (Felfalu nevének legelső írott formája) és a Bíborka Egyesület ötletéből, az RMDSZ támogatásával sok fiatal összefogásával, a helyi önkormányzat, vállalkozók és magánszemélyek, önkéntesek hozzáállásával jött létre a színes és programjaiban gazdag fesztivál. „Nagyon sokan csatlakoztak a szervező csapathoz, sokan támogattak, mert hittek a rendezvényben” – hangsúlyozta Kovács János.