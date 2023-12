A csillagos ég sem szabott határt a fogyatékkal élő művészek képzeletének

Éppen ezért özvegye, Makkai Ildikó férje emlékére különdíjat hozott létre, amelyet idén első alkalommal osztottak ki. A különleges elismerést Galopp Katalinnak és Viola Máriának adományozták.

A kiállításmegnyitón Makkai Péter lelkész és az alapítvány fogyatékkal élők, gyermekjóléti és családsegítő ágazatának igazgatója is köszöntötte az egybegyűlteket. Az igazgató elmondta, hogy a 13 év alatt több mint 500 munka érkezett be az Írisz ház évről évre megrendezett képzőművészeti pályázataira, ezeket azóta is őrzik, a jövőbeli tervek között pedig szerepel egy olyan hely kialakítása, ahol majd állandó kiállítást rendezhetnek a fogyatékkal élők munkáiból. Ugyanakkor Vargha Fruzsina alpolgármester is gratulált a fiatal tehetségeknek, és kihangsúlyozta, városszinten is törekedni fognak a fogyatékkal élők iránti érzékenyítésre és akadálymentesítésre.