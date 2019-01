A budapesti Vibe zenekar a #fridaysessionben

Bár nem mindenik vonul el, most épp nem kell aggódni a medvék miatt

A tavalyi bőséges makk- és vadgyümölcstermésnek, illetve az enyhe télnek tudható be, hogy Székelyföld nagyobb részén most is aktívak a medvék. Szerencsére a nagyvadak az erdőben maradnak, nem okoznak károkat a portákon, de az egyik, általunk megkérdezett vadásztársaság-igazgató szerint félő, hogy ez a későbbiekben változni fog.