A 450. születésnap – gyermekszemmel

• Fotó: Barabás Ákos

A bástyázás nevű játék hevébe cseppentünk bele Homoródszentpéteren. A több mint harminc versenyző négy csapatban tette próbára gyorsaságát és az unitárius egyházról szóló ismereteit. Az a csapat nyert, amely leghamarabb meghatározta a képzeletbeli repülő elhelyezkedési pontjait, és azokon a pontokon helyesen válaszolt a feltett kérdésekre. Kórusban és lelkesen mondták el a legtöbb választ, de a fogósabb kérdésekre is mindig akadt valaki, aki helyesen felelt. A legegyszerűbb az volt, ami a 450. születésnap nevet viselő tábor alapja: hány éve alakult meg az unitárius egyház? Ha a gyermekhitvallást kérdezte a felnőtt „bástya”, segítség nélkül mondták el együtt a kicsik. Az sem fogott ki rajtuk, hogy 1568-ban ki volt Erdély fejedelme, avagy melyik városban tartották a vallásszabadságot kimondó országgyűlést.

Válaszadás közben olyan ismereteket is rögzítettek, mint a jubileumi év mottója: Erdély, a vallásszabadság földje. Pedig az unitárius lelkészek, a helyi Székely Kinga Réka és az árkosi Bíró Attila egyetlen előadást sem tartottak nekik. Arra törekedtek, hogy a gyermekek minél oldottabb formában – Bíró Annamária tiszteletes asszonnyal, tábori nevén Ancikával kézműveskedve, a Daltutajok alaptagjával, Bíró Attilával pedig énekelve, sportolva, játékosan és legfőképpen humorosan – szerezzenek ismereteket egyházuk jeleseiről és mindarról, ami idén megünnepelendő.

Születésnapos hangulatban

A Big Stars, Neve Nincs, Kechup Lecsap és Zokni nevű csapatok tagjai természetesen előbb egymással ismerkedtek, de már a második napon összeszokott táborozókként mérték össze állóképességüket, gyorsaságukat, kézügyességüket és ismereteiket. A helybéli Alexandra nagyon jól érezte magát a gyermektáborban. Kedvelte a közös játékokat, és azt is, hogy gondoskodnak róluk, illetve hogy a lelkész vezetők „vicceskednek” velük, és rengeteget nevettek együtt. Székely Kinga Rékától azt is megtudtuk: az együttlét része az imádság, a szeretetvendégség is.