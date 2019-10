6+1 tipp a cégvezetői fejfájás csillapítására (x)

Vállalkozni jó, ebben nagyjából mindenki egyetért, de aki benne van, annak bizony sokszor fáj a feje: van, akinek a vállalkozás beindításához hiányzik a löket, másoknak a fejlesztéshez, építkezéshez, a munkaerő növeléséhez kellene a tőke. De honnan, miből? A lehetőségek felkutatásában most mi is segítünk.

A lehetőségek felkutatásában szakértői segítséget is kaphatunk • Fotó: Haáz Vince

Azt szögezzük le a legelején, akinek nincs amerikai nagybácsija, akitől záros határidőn belül örökölhetne, annak bizony más források után kell néznie, ha álmai megvalósulását szeretné elősegíteni. Nekik érdemes szétnézni a pályázati lehetőségek közt, amelyek esetében, ha most nem is épp a legforróbb időszak következik, de úgyis van uniós és országos pályázati alap is, amelyek közt érdemes szétnézni. Aki elindulna a cégvezetés útján, annak azért, aki fejlesztene, építkezne, annak meg azért.

1. Ha kezdő vagy, és van egy jó ötleted

A Start Up Nation egy országos program, amelynek decemberben hirdetik meg a harmadik kiadását. A legfontosabb kritériuma, hogy kezdő vállalkozásokat támogat, egy pályázó maximum 200 ezer lej vissza nem térítendő támogatást igényelhet gépek, felszerelések megvásárlásra, bérköltségekre, fizetésekre vagy bármire, ami segítheti a cég beindulását. A Start Up Nation 2017-ben bombaként robbant be a piacra, hiszen korábban a pályázati források többsége régiséget várt el a pályázótól.

2. Ha termelsz vagy gyártasz és bővítenél

Több éve már, hogy minden évben meghirdetik az országos kisiparosítási programot, amelynél akár 450 ezer lejre is lehet pályázni, igaz, a nyerési esély érdekében érdemes legalább 25 százaléknyi önrészt bevállalni. Itt gépekre, felszerelésekre lehet pályázni, és bármilyen területen, ami termelést vagy gyártást jelent, legyen az egy pékség, bútorgyár vagy sütilabor.

3. Ha kereskedsz vagy szolgáltatsz, és bővítenél

Ez az előzőhöz hasonló támogatási program, csak azoknak szól, akiknek a vállalkozásuk a kereskedelemből és a szolgáltatásból él. Itt a projektenkénti támogatás összege legfeljebb 250 ezer lej, és a megvalósításhoz körülbelül 10 százalékos önrészt érdemes bevállalni. Itt rúghatnak labdába például az építkezési munkálatokat végző vállalatok, az éttermek, bárok, de egy fogászati rendelő is itt tud pályázni új székre például.

4. Ha városi mikrovállalkozásod van

Itt már egy uniós pályázati forrást ajánlunk, ami bonyolultabb dokumentáció elkészítést, de nagyobb megpályázható összeget is jelent, hiszen 200 ezer euróra lehet pályázni, 10 százalékos önrésszel, ebbe már egy kisebb építkezés is belefér. Ebben az esetben a termelőket részesítik előnyben, főként azok rúgnak majd labdába.

5. Ha nagyot álmodtál, és van hozzá némi tőkéd is

Nagy befektetések mikro-, kis- és középvállalkozásoknak városon, illetve középvállalkozásoknak vidéken. Itt is egy uniós pályázati forrást ajánlunk, de olyant, amelyből már igazán nagy befektetéseket is lehet finanszírozni, hiszen a már meglévő és jól működő cégek itt akár egymillió eurót is lehívhatnak. Természetesen itt is kell az önrész, vállalkozás típusától függően 30 vagy 40 százalék. Ez egy rég várt pályázati lehetőség, hiszen 2016-ban már működött, és akkor rengeteg beruházás valósult meg ennek révén. Jelen pillanatban csak a nyugati és észak-keleti régiókban aktív, azonban vizsgálják annak a lehetőségét, hogy a többi fejlesztési régióra is kiterjesszék. Ez azért is fontos, mert a következő pályázati ciklus a 2021–2027-es, ami azt jelenti, hogy leghamarabb is évek múltán lesz lehetőség hasonlóra pályázni.

6. Ha gyümölcsben, esetleg pálinkában utazol

Szintén uniós forrást ajánlunk gyümölcsfeldolgozók létesítésére és felújítására, ez egy olyan vidékfejlesztési projekt, ahol akár 1 millió 500 ezer euróra is lehet pályázni, igaz, 50 százalékos önrésszel érdemes nekivágni. Itt nem csak egy gyümölcslégyár, lekvárgyár létrehozására gondolhatunk, de ez az a hely, ahol kisebb összeget tiszta pálinkakészítésre is kérhetünk.

Amúgy az összes uniós pályázatról elmondhatjuk, hogy jó ideig nem lesz rá lehetőségünk kihasználni. Mondhatni, vagy most ülünk fel a vonatra, vagy hagyjuk elmenni.

+ 1 ha településed szépítenéd, fejlesztenéd

Az önkormányzatok most az országos befektetési alapra kell koncentráljanak, ahol mindenféle infrastrukturális fejlesztést eszközölhetnek, ami még nem oldódott meg, legyen szó utak javításáról, ivóvízvezetés, kanalizálás megoldásáról. Ugyanakkor érdemes már előkészíteni a Helyi Fejlesztési Stratégiákat a 2021–2027-es időszakra.

Konkrétumok és segítség az Eurotopnál



Ha bármelyik pont felkeltette a vállalkozói érdeklődést, akkor érdemes részletekeért az Eurotop Consulting Kft. településfejlesztési, forrásszerzési és beruházási tanácsadást végző szakértői csapatát keresni. A cég kolozsvári székhellyel, marosvásárhelyi munkaponttal rendelkezik, de van területi képviselője Székelyudvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön is.



Tel.:+40 265 261 535

www.euro-top.ro Ha bármelyik pont felkeltette a vállalkozói érdeklődést, akkor érdemes részletekeért az Eurotop Consulting Kft. településfejlesztési, forrásszerzési és beruházási tanácsadást végző szakértői csapatát keresni. A cég kolozsvári székhellyel, marosvásárhelyi munkaponttal rendelkezik, de van területi képviselője Székelyudvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön is.Tel.:+40 265 261 535

(X – Fizetett hirdetés)